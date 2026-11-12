COP31, Türkiye’nin “Sıfır Atık” farkı ve merdiveni itmek!

İlki 1995 yılında Berlin’de yapılan COP yani “Taraflar Konferansı”nın bu yılki ev sahipliğini Türkiye yapıyor. Taraflardan kastımız Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne taraf olan ülkeler. COP zirvelerinin temel amacı iklim değişikliğiyle mücadele için küresel hedefleri belirlemek ve daha önceden belirlenen hedeflerdeki ilerlemeyi gözden geçirmek. Elbette sera gazı salımlarını azaltmak, değişen iklime uyum sağlamak ve özellikle gelişmekte olan ülkelere iklim finansmanı sağlamak da zirvenin amaçları arasında. Bir de her ülkenin kendi emisyon hedeflerini açıklaması ve güncellemesi hedefleniyor.

COP31 için Türkiye diğer ev sahibi ülkelerden farklı bir vizyon ile hareket ediyor. Türkiye için bu yılki COP zirvesi yalnızca müzakere takvimini yöneten teknik bir süreç değil. Türkiye taraflar arasındaki iş birliğini daha fazla güçlendirmek ve alınan kararlar ile belirlenen hedefleri somut adımlara dönüştürmek istiyor. Bu bağlamda Türkiye’nin vizyonu bu seneki zirvenin bir “Uygulama COP’u” olması şeklinde.

Zirveye katılım ise üst düzeyde gerçekleşiyor. 91 devlet başkanı, 300’den fazla bakan, 2 bine yakın sivil toplum kuruluşu ve 154 farklı ülkeden 45 binden fazla gönüllü zirvede yerini alıyor. Özetle zirve aynı zamanda Türkiye’nin tanıtımı için de büyük bir fırsat oluşturuyor. Türkiye zirveye çok ciddi hazırlık yaptı ve aynı zamanda COP Dönem Başkanı olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum son dönemde mesaisinin önemli bir bölümünü zirve hazırlıklarına ayırdı.

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Diğer yandan Türkiye COP31 zirvesinde öncelik alanı olarak belirlemiş olduğu “Sıfır Atık” başlığı ile diğer zirvelerden ayrışıyor. Sıfır Atık Hareketi 2017 yılında Emine Erdoğan Hanımefendi tarafından başlatılmıştı. Sonrasında 11. Kalkınma Planı ile bir devlet politikası haline geldi ve 2019 yılında Sıfır Atık Yönetmeliği çıkarıldı. Sıfır Atık Hareketi algısal olarak zihnimize yerleşti ve zaman içerisinde rakamlara da yansımaya başladı. 2017 yılında sadece %13 olan geri kazanım oranı bugün %37’nin üzerine çıkmış durumda. Bugüne kadar 90 milyon tondan fazla atık ekonomiye geri kazandırıldı. COP31 Başkanı Kurum’un son açıklamalarına göre bu atıkların dönüştürülmesiyle ekonomiye 365 milyar TL kazandırılmış oldu. Hareketin Türkiye içindeki gelişmeleri bu şekilde iken yine Emine Erdoğan’ın girişimleri ile 2022 yılında Birleşmiş Milletler 30 Mart’ı “Uluslararası Sıfır Atık Günü” ilan etti. Yani Türkiye’deki COP zirvesi diğer zirvelere göre “Sıfır Atık” ile pozitif ayrışıyor.

Gelelim “Merdiveni itmek” meselesine. Bugünün gelişmiş ekonomileri gelişirken, büyürken ve kalkınırken kendi yaptıklarını arkadan gelen gelişmekte olan ekonomiler kendilerine yetişemesin diye onların yapmasına engel olmaya çalışıyor. Yani kendileri duvarı aşmak için kullandıkları merdiveni başkaları kullanmasın diye itiyorlar. Elbette dünyayı daha temiz kullanmak, iklim değişikliği ile topyekun mücadele etmek ve atıkları geri dönüştürerek ekonomiye kazandırmak hepimizin temel görevlerinden birisi olmalı. Geleceğimiz açısından bu konuya samimi bir şekilde inanıyorum. Öte yandan bugünün gelişmiş bazı ülkelerinin bu samimi yaklaşımı bir perde gibi kullanarak korumacı ekonomi politikalarına kılıf olarak kullandıklarından ve yukarı belirttiğim üzere “merdiveni ittiklerinden” endişe ediyorum. Örneğin Avrupa Birliği’nin dayattığı “Yeşil Mutabakat” meselesine bu açıdan kuşku ile yaklaşıyorum. Son dönemde “Made in EU” konusundaki tutumları da bu kuşkumu artırıyor.

Bu yüzden bugüne kadarki karbon salımının yarısından fazlasına neden olan gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ekonomilerin iklim değişikliği ile mücadele ve karbon salımını azaltma konularının finansmanında daha aktif olması gerektiğini düşünüyorum.