Almanya’nın Siyonizm’le ideolojik bağı

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İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya’nın İsrail’i koşulsuz bir şekilde desteklemesiyle ilgili oldukça yaygın bir kanaat vardı. Çoğunluk Almanya’nın Holokost suçu ve utancından dolayı İsrail’i koşulsuz olarak desteklemeye mecbur olduğuna inanıyordu. Onlara göre Almanya, Yahudi gücüne boyun eğmek zorunda kalmış ve yüklü miktarda tazminat ödemektedir. Bu kanaate göre tazminat yükü Yahudilerin ve İsrail’in dünyaya hâkim olduğu tezini kanıtlıyordu. Maalesef bunlar çok yaygın inançlardı. Fakat şaşırtıcı olan Alman siyasetçilerin bu yaygın inançtan rahatsız olmamasıydı. Alman siyasetçiler ve devlet adamları bu inancı ayakta tutmak için ellerinden geleni yapıyordu. Bu doğrultuda Alman siyasetçiler 7 Ekim 2023’ten sonra da İsrail’le ilişkilerini sürdürerek soykırım suçlarını desteklediklerini dahi söylediler. Bunlardan bir örnek olarak eski dış işleri bakanı Annalena Baerbock’un İsrail’in soykırım suçlarını desteklemek için sarf ettiği sözler tarihe geçmiştir.

Annalena Baerbock’un sözleri tepkilere yol açtı fakat eski dışişleri bakanı, Siyonizm ideolojisine bağlılığında yalnız değildi. Hatırlanacağı gibi Baerbock’un ABD ve İsrail’le ilişkileri çok yoğundu ve bu sebeple onun Amerika yanlısı bir siyasetçi olduğu üzerinde dahi durulmuştu. Fakat Baerbock benzeri Alman siyasetçileri, İsrail’e destekleri dolayısıyla Amerikacı olarak suçlamak çok da anlamlı değildi. Örneğin Angela Merkel çok daha önceden İsrail’i koşulsuz desteklemenin Alman devlet aklının bir gereği olduğunu ilan etmişti. 7 Ekim 2023’ten sonra da Alman siyasetçileri ve seçkinleri Alman devlet aklının bir gereği olarak soykırım suçuna iştirak etmekten çekinmedi ve soykırım rejimini ayakta tutmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Alman başbakanları Gazze yerle bir edilirken İsrail’i ziyaret etmekten vazgeçmedi. Fakat Almanya’nın soykırım suçlarına iştahlı bir şekilde iştiraki şüphe uyandırıyordu. Bu iştirakin Yahudi gücüne ve İsrail’e boyun eğmekle açıklanması doğru değildi. Dolayısıyla Almanların tutumunda açığa çıkarılması gerekli bir nitelik vardı. Bu durum izaha da muhtaçtı.

Bugün artık rahatlıkla Almanya’nın ideolojik olarak Siyonizm’e bağlı olduğunu konuşabiliyoruz. Aynı şekilde Almanya’nın İsrail’e koşulsuz desteğini Yahudilik ve Yahudiler üzerinden izah etmenin de yanıltıcı olduğunu söyleyebiliyoruz. Çünkü Almanlar da İsrail üzerinden yayılmacı bir siyaset takip ediyor.

Bizde olduğu gibi Almanya, İngiltere ve ABD’de İsrail’in yayılmacı saldırganlığı artık doğrudan Siyonizm ideolojisi ile izah ediliyor. Bunun doğal sonucu olarak Siyonizm ideolojisinin neden ibaret olduğu ve bu ideolojiyi kimlerin icat ettiğiyle ilgili yeni fikirler ortaya çıkıyor. Artık Siyonizm, kolonyal bir ideoloji olarak tanımlanıyor ve Filistin’de devam eden soykırım suçları ile Holokost tarihi birbirinden ayrıştırılıyor. Siyonizm’e Yahudiler arasında da tepkiler gittikçe görünür hâle geldi. Filistinlilerin de öz vatanlarını bu kolonyal saldırganlıktan korumaya çalıştıkları yönündeki fikirler gittikçe yaygınlaşıyor. Bu yeni fikirlerin nasıl bir gelişim çizgisi takip edeceğini şimdiden kestirmek kolay değil fakat İngiltere, Almanya ve ABD’nin hatta Fransa’nın soykırım suçuna iştirakinin kayıt altına alındığı konusunda artık hiçbir şüphe yoktur.

Almanya, İngiltere ve ABD’nin İsrail’in suçlarına iştirakinin Siyonizm’in kolonyal bir ideoloji olarak benimsenmesinden kaynaklandığının açığa çıkmasından sonra İngiltere ve Almanya’da hükûmetlerin İsrail’e yönelen eleştirileri, antisemitizmle suçlaması son derece önemlidir. Clash Report’un verdiği bilgilere göre Alman Başbakan’ı Merz, 9 Kasım günü Münih’te bulunan bir sinagogda konuştu ve “kolonyalizm karşıtı kurtuluş mücadelelerinin dili”ni antisemitizmle suçladı. Merz, açıkça Filistin mücadelesini işaret etmiştir. Merz, İsrail’e yönelen eleştirileri de “antisemitizm” çerçevesine dâhil etti. Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier de 7 Ekim 2023’ten itibaren “antisemitik suçların sayısının rekor bir seviyeye ulaşmasından” şikâyet ediyor, üzüldüğünü ve hatta öfkelendiğini söylüyor. Merz, daha da ileri giderek “Ülkemizde ve dünya genelinde Yahudi hayatını korumak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bunu yaparken, İsrail’in yanında kararlılıkla duruyoruz.” diyor. Merz dayanamayıp “Holokost için Almanya’nın tarihsel sorumluluğunu kabul etmeyi reddeden Müslüman göçmenler ülkeyi terk etmelidir” dedi.

Siyonizm’in başarısızlığının anlaşılmasından sonra din savaşı tezine dönmek istedikleri çok açıktır. Kendi toplumlarına mesaj vermek istedikleri ve Müslümanları düşmanlaştırmaya çalıştıkları anlaşılıyor. Fakat Anglosakson ve Protestan kolonyalizmine yönelen eleştirileri durduramayacaklar.

Başlıklar :İkinci Dünya SavaşıAlmanyaİsrail
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Almanya’nın Siyonizm’le ideolojik bağı
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