Büyük güç rekabeti ve istihbarat savaşlarındaki dönüşüm  

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Bu hafta gündem, dünyanın en büyük bilgi-işlem donanımı üreticisi olan Nvidia’nın kurucusu Jensen Huang’ın, Çin istihbaratı ile ilişkisi olduğu iddia edilen Alice Huang ile evlilik dışı ilişkisinin ortaya çıkmasıyla sarsıldı. New York Times’ın Amerikan istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberde, Bayan Huang’ın ABD’nin Çin’e uyguladığı çip ambargolarını, yaptırımları ve ihracat kısıtlamalarını aşarak Megaspeed şirketi aracılığıyla Nvidia’ya ait gelişmiş yapay zekâ mikroişlemcilerini Singapur üzerinden yasa dışı yollarla Çin’e sokmaya çalıştığı iddia ediliyor. Megaspeed’in bu yolla iki yıl içinde 4,8 milyar doların üzerinde Nvidia çipi satın aldığı öne sürülüyor.

Magazinel boyutunun ötesinde, bu olay büyük güç rekabetinin istihbarat savaşlarının amacı, araçları, yaklaşımı ve tümden dönüşümü üzerindeki etkilerini anlamak açısından önemli. Nvidia ve Megaspeed şirketlerinin Washington-Pekin arasındaki çip ve yapay zekâ savaşlarının tam ortasındaki ana aktörler olduğu düşünüldüğünde, Bay ve Bayan Huang’ın ilişkisinin mahiyeti, casusluk boyutu ve nihayetinde ifşası daha da anlamlı hale geliyor. ABD-Çin arasındaki rekabetin, yapay zekâ çağının kapılarının aralandığı bir dönemde, istihbarat alanında da kıran kırana bir döneme yol açacağını öngörmek, tahmin etmesi zor bir öngörü değil. (ABD-Çin büyük güç rekabeti çok daha çetin günlere gebe, Yeni Şafak, 1 Ekim 2026)

Bu haberden sonra sosyal medyada ABD merkezli, çok uluslu birçok teknoloji, iletişim ve medya firmasının üst düzey yöneticilerinin Çin asıllı eşlerine dair liste ve fotoğraflar ardı ardına paylaşılmaya başlandı. Aslında bu evliliklerin Çin’in bir karşı istihbarat faaliyeti olduğu iddialarının, tam da ABD Başkanı Donald Trump’ın önümüzdeki hafta Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği toplantıları için Pekin’e yapacağı ziyaret öncesinde ortaya çıkması, zamanlaması açısından da manidar. Trump’ın bu yıl Mayıs ayında Çin’e yaptığı ziyarette, Şi ile yemek masasında Elon Musk, Apple CEO’su Tim Cook ve Amerikalı teknoloji firmalarının CEO’ları yer alıyordu. İşin ilginç yanı, fotoğraflarda bugün istihbarat skandalına adı karışan Nvidia CEO’su Huang’ın da yer almasıydı. Haftaya yapılacak ziyarette Huang’ın aynı karelerde yer alıp almayacağı merak konusu.

Bu hafta medyada yer alan istihbarat savaşlarıyla bağlantılı bir başka manşet ise, İngiltere terörle mücadele polisinin Rusya adına casusluk yaptığı iddiasıyla kıdemli bir ABD askerini tutuklaması oldu. İngiliz polisinin ABD Federal Soruşturma Bürosu ve ABD Ordusu Karşı İstihbarat Komutanlığı ile ortak yürüttüğü operasyonda gözaltına alınan Amerikan askerinin kimliği açıklanmadı. Asker, gizli bilgileri elde etmek, sızdırmak ve Rus yetkililere bu bilgilerin verilmesine yardım ve yataklık etmekle suçlanıyor.

Her iki vakaya da bakıldığında, büyük güç rekabetinde yer alan bu ülkeler ve liderleri, her ne kadar yer yer aynı karelerde gülümseyen pozlar verseler de gerçekte istihbarat cephesinde nasıl kıyasıya bir mücadele verdiklerini gösteriyor. Bu savaşta kullanılan yeni taktik ve yöntemler, odak, hedef unsurları ve amaç açısından değerlendirildiğinde, klasik istihbarat anlayışından çok daha farklı ve sofistike bir dönemin araladığı görülüyor.

Zira, istihbarat geçmiş yüzyıllarda daha çok düşmanın ne yaptığını anlamaya odaklanırdı. Olası bir savaş durumunda, hedef unsurlara dönük cephede ya da cephe gerisinde diplomatik yazışmalar, askeri sırlar ve insani istihbarat unsurlarının oluşturduğu veri analizleri temel yöntemlerdi. Günümüzde istihbarat operasyonları ise doğrudan savaşın bir cephesi haline geldi. Hedef unsurların altyapı ve güvenlik kurumlarına yönelik siber saldırılar, teknolojik casusluk faaliyetleri ve dezenformasyon operasyonları artık yeni dönemin birer savaş alanı. Artık, kaç füzeyi hangi menzile kadar fırlatabildiğiniz kadar, bu yeni cephelerde savaşmaya ne kadar hazırlıklı ve donanımlı olduğunuz da önemli. Esasen bu cephelerde elde ettiğiniz avantajlar ve istihbarat yetkinliği; askeri güç kullanımı olmadan, kaynak ve kapasitelerinizi tüketmeden hedef unsurlara karşı üstünlüğünüzü sağlayan yeni başat kapasiteler haline geliyor. Bu nedenle ki başta Rusya-Ukrayna, İran savaşı olmak üzere son dönemde yaşanan savaş ve çatışmalarda konvansiyonel anlamda kara, hava ve deniz cephelerine dair çok daha az görüntüye şahit oluyoruz. 

Öte yandan artık istihbarat, yalnızca sahadan ve diplomatik yazışmalardan elde edilen bilgilerle yönetilemiyor. Yeni dönemde istihbaratta üstünlük, doğrudan operasyonel etki yaratacak donanım, teknoloji ve insan sermayesine sahip olmaktan geçiyor. Eskiden hedef unsurlar doğrudan devlet ve onun güvenlik kurumları, resmi yetkililer ve dış misyonlar iken, artık günümüz istihbarat savaşlarında bunların yerini doğrudan kamuoyları, üniversiteler, teknoloji şirketleri ve altyapı şebekeleri alıyor. Siber alanda gerçek zamanlı veri aktarımının istihbaratta ne denli üstünlük sağladığı düşünüldüğünde de istihbarattaki dönüşümün çok daha düşük yoğunluklu görünen ancak operasyonel etkisi bakımından çok daha güçlü ve sarsıcı bir dönemi araladığını söylemek mümkün. 

Son dönemde yaşanan örnekler istihbarat operasyonlarının hedef ve taktiksel kalibrasyonunun daha sivil ve stratejik alanlara kaydığını gösteriyor. Bu bakımdan öngörülmesi çok daha çetin ve herkesin her zamankinden daha hazırlıklı olunması gereken bir dönem.

Başlıklar :Jensen HuangÇinNew York
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Büyük güç rekabeti ve istihbarat savaşlarındaki dönüşüm  
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