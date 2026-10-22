Zelenski Biden'ın tahliye teklifine "Bana mühimmat lazım" yanıtını verdiğini belirtti

Zelenski, bir YouTube kanalına verdiği demeçte, Rusya ile savaşın başlamasının ardından kendisine ilk kez tahliye teklif edenin Biden olup olmadığı sorusuna "Evet, ilk teklif eden oydu." yanıtını verdi.

Biden'ın o dönemde "İşgal sürüyor, Kiev kuşatılmış durumda. Size ve ailenize yardım etmeye hazırız" dediğini aktaran Zelenski, daha sonra birçok Avrupalının da kendisine aynı teklifi yaptığını belirtti.

Volodimir Zelenski, siyasi çevresinden bazı isimlerin de tahliyeyi önerdiğine işaret ederek, Biden'a "Bana mühimmat lazım, tahliye değil." yanıtını verdiğini dile getirdi.

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