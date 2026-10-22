Zaporijya'da nükleer tehlike uyarısı: Bölgesel felaket yaşanabilir

Yazılımdaki güvenlik açığı Avrupa’da kamu sitelerini devre dışı bıraktı

Dünya genelinde yaygın kullanılan PHP yazılım dilinde tespit edilen iki güvenlik açığı, Avrupa’da çok sayıda kamu kurumunun internet sitesinin tedbir amacıyla kapatılmasına neden oldu. Belçika başta olmak üzere Hollanda, Fransa, Almanya ve Finlandiya’da çeşitli kamu hizmetleri devre dışı bırakılırken, Belçika Siber Güvenlik Merkezi henüz doğrulanmış bir saldırı olmadığını açıkladı.