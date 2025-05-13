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TikTok videosu can aldı: Motosiklet üzerinde sosyal medya için video çekerken kazara tabancayla arkadaşını öldürdü

TikTok videosu can aldı: Motosiklet üzerinde sosyal medya için video çekerken kazara tabancayla arkadaşını öldürdü

11:2113/05/2025, Salı
DHA
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Murat Aras Hirman
Murat Aras Hirman

Adana'da motosiklet üzerinde sosyal medyada paylaşmak için video çeken M.E.Ş.'nin (16) elindeki tabanca, kazara ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun, motosikleti kullanan arkadaşı Murat Aras Hirman'ın (14) sırtına isabet etti. Hirman tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti, M.E.Ş. ise tutuklandı.

Adana Seyhan'da Murat Aras Hirman, motosikletiyle evden aldığı arkadaşı M.E.Ş. ile gezintiye çıktı. Motosikletin arkasında oturan M.E.Ş., sosyal medyada paylaşmak için cep telefonuyla video çektiği sırada elindeki tabanca kazara ateş aldı. Silahtan çıkan mermi arkadaşı Hirman'ın sırtına isabet etti. Yaralanınca motosikletin kontrolünü yitiren Murat Aras Hirman ile M.E.Ş. düştü. Hirman'ın kanlar içinde kaldığını gören M.E.Ş., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, durumu bildirdi.


ÖNCE İNKAR, SONRA İTİRAF

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Murat Aras Hirman, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı M.E.Ş., motosikletle yolda ilerlerken arkadaşının nereden geldiğini bilmediği bir kurşunla vurulduğunu öne sürdü. Emniyete götürülen M.E.Ş., sorgusunda, silahın kendi elinde olduğunu, yanlışlıkla ateşlediğini itiraf etti.


BİR HAFTA SONRA ÖLDÜ

Hastanede ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesine alınan Murat Aras Hirman, doktorların tüm çabasına karşın 29 Nisan'da yaşamını yitirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E.Ş., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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