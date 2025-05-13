TikTok videosu can aldı: Motosiklet üzerinde sosyal medya için video çekerken kazara tabancayla arkadaşını öldürdü

Adana Seyhan'da Murat Aras Hirman, motosikletiyle evden aldığı arkadaşı M.E.Ş. ile gezintiye çıktı. Motosikletin arkasında oturan M.E.Ş., sosyal medyada paylaşmak için cep telefonuyla video çektiği sırada elindeki tabanca kazara ateş aldı. Silahtan çıkan mermi arkadaşı Hirman'ın sırtına isabet etti. Yaralanınca motosikletin kontrolünü yitiren Murat Aras Hirman ile M.E.Ş. düştü. Hirman'ın kanlar içinde kaldığını gören M.E.Ş., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, durumu bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Murat Aras Hirman, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı M.E.Ş., motosikletle yolda ilerlerken arkadaşının nereden geldiğini bilmediği bir kurşunla vurulduğunu öne sürdü. Emniyete götürülen M.E.Ş., sorgusunda, silahın kendi elinde olduğunu, yanlışlıkla ateşlediğini itiraf etti.