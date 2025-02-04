TikTok Hesabı Silme - TikTok Hesabı Kapatma - TikTok Hesabı Açma

TikTok silme, TikTok hesabı kapatma, TikTok hesabı açma işlemlerini nasıl yapıldığını bu yazımızda sizlerle paylaştık.

TikTok Hesabı Nasıl Kapatılır?

TikTok’ta hesap kapatmak için birkaç basit adımı yerine getirmeniz yeterlidir.

TikTok hesap kapatma işlemi için şu adımları izlemelisiniz:

• Tik Tok uygulamasının ana sayfasının altındaki profil simgesine dokunun.

• Daha sonra üç noktaya basın.

• Ardından "Hesabımı Yönet" i tıklayın.

• Açılan sayfanın alt kısmında "Hesabınızı silin ..." ile başlayan yazıyı tıklayın.

• "Kod Gönder" yazısına dokunursanız ve "Doğrulama Kodu" alanına sisteme kayıt olacak telefona gelen kodu girerseniz, açılan pencerede TikTok silme işlemi tamamlanmış olacaktır.

Tik Tok hesabı kapatıldıktan sonra; Uygulamayı kaldırmak için iPhone’da uygulamaya basılı tutun ve sadece X simgesine tıklayın. Android'de ise direkt uygulamalardan silebilirsiniz.

TikTok Hesabı Kapatınca Ne Olur?

TikTok’ta hesap kapatınca olanlar oldukça önemlidir. Çünkü hesap silmek veya dondurmak ile hesap kapatmak aynı şey değildir.

Eğer TikTok hesabınızı kapatırsanız aşağıda verilenler olur:

• Silinen videoları veya mesajları kurtaramazsınız.

• Oluşturduğunuz sohbet mesajları karşı tarafta kalmaya devam eder.

• Hesaptaki tüm videolara erişiminizi kaybedersiniz.

• Satın alınan ürünlerin para iadesini alamazsınız.

• Mevcut hesaptan giriş yapılamaz.

TikTok Hesabı Yanlışlıkla Silinirse Ne Olur?

TikTok’ta hesap kazayla silinirse TikTok’u aşağıdaki gibi geri yükleyebilirsiniz:

• Program sayfasına girmek için kullanılan özel verileri girerek uygulamayı açın. Hesap hareketsizlik mesajı ekranda görüntülenecektir.

• Devam etmek için "Devre dışı bırak" yazılı kırmızı düğmeyi tıklayın.

Bu adımları tamamladıktan sonra, tüm verilerin sağlanacağı orijinal sayfa açılacaktır. Gerekirse eski kullanıcı adını ve şifreyi değiştirebilirsiniz. Bu talimatı yalnızca hesabı 30 gün içinde silinen kullanıcılar uygulayabilir. Bu sürenin sonunda TikTok hesap için tüm veriler sistemden tamamen kaybolacaktır.

TikTok Hesabı Nasıl Silinir?

TikTok hesabı silmek için birkaç basit adımı yerine getirmek yeterlidir. TikTok silmek için herhangi bir linke gerek duymazsınız.

• Android veya Ios mobil cihazınızda TikTok uygulamasına erişin.

• TikTok hesabınıza girdikten sonra TikTok profilinize girin.

• Profile girdikten sonra profil resmine tıklayın.

• Telefon ekranına açılacak olan sayfada sağ üst köşede üç nokta şeklinde çıkan ikona tıklayın.

• Açılan ekranda Hesabımı Yönet'i tıklayın.

• Telefon ekranında yeni bir menü açılacaktır. Bu menüde açılacak seçenekler arasında alt kısımda TikTok Hesabımı Sil seçeneği bulunmaktadır. Bu düğmeye tıklayın.

Bir hesabı silmek, tüm bilgilerinizin (kullanıcı adı, videolar, takipçiler ve beğeniler dahil) TikTok uygulamasından kalıcı olarak silineceği kesinlikle geri alınamaz bir süreçtir. Yalnızca önbelleğe alınmış bilgiler (mesajlar gibi) alıcı tarafından görünmeye devam edecek, ancak artık sizin için kullanılamayacaktır.

Saldırıya Uğrayan Bir TikTok Hesabı Nasıl Geri Alınır?

Engellenen bir hesabı geri almak için TikTok’u aşağıdaki adımlarla yükleyebilirsiniz:

• Akıllı telefonunuzda veya bilgisayarınızda virüs olup olmadığını kontrol edin.

• Sorunu belirlemek için desteğe başvurun. Yönetim, saldırganın kullanamaması için erişimi tersine çevirmeye veya sayfayı engellemeye yardımcı olur.

• Arkadaşlarınızı bu sorun hakkında uyarın.

Bundan sonra, hesabınızı kontrol etmeniz ve saldırganın buraya ekleyebileceği her şeyi silmeniz gerekir. Saldırıdan sonra TikTok'ta şifreyi kurtarmak mümkün olsa bile şifre başkaları tarafından bulunabileceği için yeni bir şifre ile değiştirilmelidir.

Eğer bu durumu yaşamak istemiyorsanız güçlü bir hesap açmalısınız. Bunun için de güvenilir bir şifre oluşturmak oldukça önemlidir. Güvenli şifre oluşturmak için şunlara dikkat edilmelidir:

• 8-10 karakterden az olmamalıdır.

• Küçük harf, büyük harf, sayılar ve semboller kullanılmalıdır.

• Kişisel veriler (soyadı, adı, doğum tarihi veya önemli olaylar) kullanılmamalıdır.

• Basit sözcükler veya bitişik harfler ve sayılar tercih edilmemelidir.

• Özel bir jeneratör kullanmakta yarar vardır.

• Algoritma uygulanmalıdır. Örneğin, sevdiğiniz cümleleri hatırlayın ve bazılarını benzer karakter veya sayılarla değiştirerek büyük veya küçük harflerle yazın.

TikTok Hesabı Gizleme İşlemi Nasıl Yapılır?

TikTok’ta hesap gizlemek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

• Telefonunuzda TikTok uygulamasını açın.

• Sağ üst köşede Ben yazan kısma tıklayın.

• Üstte gördüğünüz üç noktaya tıklayın.

• Gizlilik ve güvenliği gösteren yere tıklayın.

• Son olarak özel hesap yazan düğmeyi tıklayın.

TikTok’ta oldukça kolay bir şekilde hesabınızdaki bilgilerinizi ve videolarınızı sizi takip etmeyen kişilerden gizleyebilirsiniz. Aynı zamanda sizi takip eden ama videolarınızı görmesini istemediğiniz kişileri özel olarak seçebilirsiniz. Böylece TikTok hesap kontrolü tamamen sizin elinizde olur. Videolarınızı görmesini istemediğiniz ama sizi takip etmesini istediğiniz kişiler için bu yöntem oldukça mantıklıdır.

TikTok Hesabı Açma Yöntemleri Nelerdir?

TikTok açmak için kullanılabilecek yöntemler aşağıda verilmiştir:

• Telefon numarası olan bir hesap açmak

• E-posta ile bir hesap açmak

• Apple Kimliği ile bir hesap açmak

• Google hesabı ile bir hesap açmak

• Twitter hesabı ile bir hesap açmak

Telefon Numarası ile TikTok Nasıl Açılır?

Telefon numarası kullanarak TikTok hesabı açmak için şu adımları izleyebilirsiniz:

• TikTok uygulamasına giriş yapın.

• Görünen ekranda sözleşmeyi onaylayın.

• İlgi alanlarınıza uygun bir alan seçin ve devam edin.

• Bu eğiticiyi atlamak için bir kez yukarı kaydırın.

• Sağ alt köşedeki "Ben" sekmesini tıklayın.

• Gördüğünüz üyelik seçeneklerinden kayıt olmak istediğinizi telefon numarası veya e-posta ile seçin ve devam edin.

• Doğum tarihinizi girin. (13 yaşın altındaysanız üye olamazsınız)

• Telefon numaranızı girin.

• Girilen doğrulama kodunu girin.

• Robot olmadığınızı onaylayın.

• Hesabınız için bir şifre belirleyin. (şifreniz en az 8 karakter, en fazla 20 karakter olmalı ve özel semboller içermelidir)

• Bir kullanıcı adı seçin. (kullanıcı adınız benzersiz olmalıdır)

• Profiliniz başarıyla oluşturulmuştur. Artık diğer insanları (onların videolarını) takip edebilir ve kendi videolarınızı yükleyebilirsiniz.

TikTok hesabınızı telefon numarası aracılığıyla dakikalar içinde oluşturabilirsiniz.

TikTok Hesabına Ticked Nasıl Atılır?

TikTok hesabına ticked atmak için öncelikle hesabınızı tamamen silmeniz veya kapatmanız gerekir. Eğer hesabınızı silemediyseniz TikTok’a ticked atmanız gerekir. TikTok’a ticked atmak için şunları yapmalısınız:

• Öncelikle hesabınızı tamamen silmek için Tik Tok uygulamasında bulunan hesap silme talebi ekranına giriş yapmanız gerekmektedir.

• Açılan ekranda aşağıdaki gerekli bilgileri doldurmanız gerekir.

• Kullanıcı adı

• Giriş şifresi

• Giriş yapılmış halde profil görüntüsü

• Ardından "Hesabı Sil" seçeneğini seçiyoruz.

• Sistem, bilgilerin doğruluğunu kontrol ettikten kısa bir süre sonra, TikTok hesabınız tamamen silinecektir.

• Unutulmaması gereken önemli nokta, hesabınızı sildikten sonra TikTok hesabınızı geri alamayacağınız veya yeniden açamayacağınızdır.

TikTok Hesabı Nasıl Kurtarılır?

TikTok hesabını geri almak için ilk olarak şifreyi değiştirmeye çalışmak gerekir. TikTok’ta hesap kurtarmak için şu adımları izlemelisiniz:

• Giriş yap seçeneğine tıklayın.

• E-posta veya telefon numarası seçmek için Şifremi Unuttum'a basın.

• E-posta adresinizi girerseniz, e-posta adresinize bir şifre sıfırlama bağlantısı gönderilir. Eğer telefon numaranızı girerseniz, telefon numaranıza bir onay kodu gönderilir.

• E-posta almadıysanız, spam klasörünü iki kez kontrol edin.

TikTok şifre değiştirme yöntemini kullanarak hesabınızı geri alamıyorsanız, platforma bir ticket göndererek yardım isteyebilirsiniz. Yardım için TikTok'un Support bölümünden hesap kurtarma adı altında başlık açabilir ve destek alabilirsiniz.