Ormanda kaybolan kişi termal kamera ile yeri saptanarak kurtarıldı
00:16, 13/10/2026, SalıG: Güncelleme: 00:20, 13/10/2026, Salı
DHA
AFAD ekiplerinin termal kamera kullanarak yaptığı çalışmada C.G.’nin ormandaki patika yolda ilerlediği belirlendi.
Yalova'da kestane toplamak için gittiği ormanda kaybolan C.G. (50), AFAD ekipleri tarafından termal kamera ile yeri tespit edilerek kurtarıldı.
Yalova'nın merkez ilçesine bağlı Ortaburun mevkisinde kestane toplamak için ormana giden C.G., kayboldu. Yakınları tarafından haber alınamaması üzerine olay 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri arama-kurtarma çalışması başlattı.
AFAD ekiplerinin termal kamera kullanarak yaptığı çalışmada C.G.’nin ormandaki patika yolda ilerlediği belirlendi. Yeri saptanan C.G., bölgeye giden ekipler tarafından sağ olarak kurtarıldı.
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Başlıklar :YalovaTermal kameraKayıp