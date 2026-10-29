Güllü'nün kızı Tuğyan'a yeni soruşturma: Yoğun bakımdaki halay görüntüsü soruşturma dosyasına girdi

Yalova'yı sağanak vurdu: Dereler taştı araçlar suda sürüklendi

Yalova’nın Armutlu ilçesinde etkili olan sağanak yağış, derelerin taşmasına ve sel sularının sokakları kaplamasına neden oldu. Bazı araçlar taşkın sularıyla sürüklenirken, bir kahvehaneyi basan sular nedeniyle içerideki vatandaşlar mahsur kaldı. Kahvehanedeki masa ve sandalyeler de sel sularına kapıldı.