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Sudan ordusu, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) kontrolündeki Makanza bölgesini Mavi Nil eyaletinde yeniden ele geçirdiğini duyurdu.

Ordunun 4. Piyade Tümeninden yapılan yazılı açıklamada, HDK ve müttefiki Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) ile yaşanan çatışmaların ardından Makanza bölgesinde kontrolün yeniden sağlandığı ve HDK mensuplarının bölgeden çıkarıldığı belirtildi.

HDK'den henüz açıklama yok

Makanza bölgesinin, Mavi Nil eyaletinin başkenti Ed Damazin'in güneyinde yer aldığı kaydedildi.

HDK cephesinden konuya ilişkin şimdiye kadar bir açıklama yapılmadı.

14 Binden fazla kişi Renk ilçesine ulaştı

Bağımsız Mavi Nil Eyaleti Sivil Toplum Girişimi, eyalette tırmanan çatışmalardan kaçan 14 binden fazla kişinin bir hafta içinde Güney Sudan'ın Yukarı Nil eyaletine bağlı Renk ilçesine ulaştığını bildirdi.

Girişimin açıklamasında, bölgeye gelenlerin çoğunun Şomedi ve Adham köylerine yerleştiği, bu kişilerin gıda, temiz içme suyu, barınma ve sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyduğu ifade edildi.

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Çatışmalar yüzünden ailelerin geçim kaynaklarını kaybetmesinden ve sığınmacıların bölgedeki yerel topluluklar üzerindeki baskıyı artırmasından endişe duyulduğu da açıklamada yer aldı.

Çatışmaların durdurulması, sivillerin korunması ve insani yardımların ihtiyaç sahiplerine engelsiz ulaştırılması çağrısı yapıldı.

Sudanlı yetkililer HDK'yi suçlamıştı

Sudanlı yetkililer salı günü, Ed Damazin ve Er-Rusayris kentlerini hedef alan bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediği gerekçesiyle HDK'yi suçlamıştı. Saldırıda 17 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

HDK, bu suçlamalara ilişkin açıklama yapmamıştı.

Çarşamba günü ise Sudan ordusu, müttefiki bir grubun takviye amacıyla Mavi Nil eyaletine ulaştığını duyurmuştu.

Aynı gün yaptıkları açıklamada askeri kaynaklar, ordunun müttefik güçlerin desteğiyle HDK'nin iki gün önce ele geçirdiğini duyurduğu Suda bölgesinin kontrolünü yeniden sağladığını belirtmişti.

Mavi Nil ve Kurdufan'da çatışmalar yoğunlaştı

Mavi Nil bölgesinde son haftalarda Sudan ordusu ile HDK ve SPLM-N güçleri arasındaki çatışmalar yoğunlaştı.

Sudan makamları, 22 Ekim'de HDK ve müttefikleriyle yaşanan çatışmaların ardından stratejik öneme sahip Bakori bölgesinin yeniden kontrol altına alındığını duyurmuştu.

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Sudan ordusunun 4. Piyade Tümenine bağlı 13. Piyade Tugayının askeri üssü, Mavi Nil bölgesinin merkezi Damazin'in yaklaşık 70 kilometre güneydoğusundaki Bakori'de bulunuyor.

Ekim ayında Etiyopya sınırına yakın Sali bölgesinde de taraflar arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Etiyopya ve Güney Sudan ile sınırı olan Mavi Nil bölgesi, stratejik konumu nedeniyle son dönemde çatışmaların yoğunlaştığı yerler arasında yer alıyor.

Sudan ordusu ile HDK arasındaki çatışmalar ise 25 Ekim'den bu yana Kuzey, Batı ve Güney Kurdufan eyaletlerinde yoğunlaştı.

Ordu ile HDK arasında askeri kurumun birleştirilmesi konusundaki anlaşmazlık nedeniyle Nisan 2023'te başlayan savaş, ülkedeki insani krizi derinleştiriyor.

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Çatışmalarda on binlerce kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 13 milyon kişi de yerinden edildi.

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