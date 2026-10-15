Altın yeniden yükselişe geçti: Piyasaları hareketlendiren gelişme
Ons altın 4 bin 150 dolara, gram altın ise 6 bin 584 liraya yükseldi. Ancak ABD’den gelen enflasyon verileri ve Fed’in faiz mesajları, yükselişin önündeki kritik engel olmaya devam ediyor.
Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, rakamları "cesaret kırıcı" olarak nitelendirdi ve yapay zeka altyapısının hızlı genişlemesinin de ekonomiyi aşırı ısıtabileceği konusunda uyardı.
Bu arada, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, merkez bankasının kısa vadeli faiz oranlarını daha da artırması gerekebileceğini belirtti, ancak bu ayki toplantıda acil bir faiz artırımına gerek görmediğini söyledi.
Ons altın
Ons altın güne 4 bin 106 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 100 dolar, en yüksek de 4 bin 161 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 145 dolardan işlem geçiyor.
Gram altın
Gram altın güne 6 bin 519 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 513 lira, en yüksek de 6 bin 611 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 584 liradan alıcı buluyor.