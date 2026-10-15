Altın yeniden yükselişe geçti: Piyasaları hareketlendiren gelişme

Altın , ons başına 4 bin 150 dolara doğru yükselerek, önceki seanstaki kayıplarını telafi etti. Ham petrolün beş günlük yükselişinin sona ermesi, diğer piyasalardaki baskıyı hafifletti. Daha zayıf bir dolar ve gerileyen tahvil getirileri de metallere destek sağladı. Bununla birlikte, ABD enflasyon verilerinin beklenenden yüksek gelmesinin ardından, daha agresif bir faiz artırımı beklentisi piyasa duyarlılığını baskılamaya devam etti.

ABD Tüketici Fiyat Endeksi, Eylül ayında yüzde 3,7'ye yükselerek son dört ayın en yüksek seviyesine ulaştı ve piyasa beklentilerinin (yüzde 3,6) üzerinde gerçekleşti; bu artışın büyük kısmı yükselen enerji maliyetlerinden kaynaklandı.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, rakamları "cesaret kırıcı" olarak nitelendirdi ve yapay zeka altyapısının hızlı genişlemesinin de ekonomiyi aşırı ısıtabileceği konusunda uyardı.

Bu arada, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, merkez bankasının kısa vadeli faiz oranlarını daha da artırması gerekebileceğini belirtti, ancak bu ayki toplantıda acil bir faiz artırımına gerek görmediğini söyledi.

Ons altın

Ons altın güne 4 bin 106 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 100 dolar, en yüksek de 4 bin 161 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 145 dolardan işlem geçiyor.

Gram altın

Gram altın güne 6 bin 519 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 513 lira, en yüksek de 6 bin 611 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 584 liradan alıcı buluyor.

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