Bir kilo bal 400 bin liraya satıldı: Bedeli üreticilere teslim edildi

Kredi kartı kullananlar dikkat: Taksitli alışverişte eski sınırlar tamamen kaldırıldı

Taksitli alışverişte ezberler tümüyle bozuluyor. Beyaz eşyadan elektroniğe, mobilyadan tatile kadar yıllardır alışkın olduğumuz sabit taksit sınırları tarih oldu. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik, mevcut süre ve tutar kısıtlamalarını ortadan kaldırırken, sonradan taksitlendirme işlemleri de dahil olmak üzere tüm yetkiyi Ticaret Bakanlığına devretti. Peki, taksitli alışverilerdebu yeni düzenleme ne anlama geliyor ve yeni dönemde hangi ürüne kaç taksit yapılabilecek? İşte kredi kartı kullanan herkesin bilmesi gereken o kritik düzenlemenin perde arkası...