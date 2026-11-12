İngiltere-Hırvatistan maçı hangi kanalda, saat kaçta? 2026 UEFA Uluslar Ligi İngiltere-Hırvatistan maçı canlı yayın kanalı

İngiltere-Hırvatistan maçı, 12 Kasım 2026 Perşembe günü Londra’daki Wembley Stadı’nda oynanacak. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup mücadelesinde, teknik direktör Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere, Hırvatistan’ı ağırlayacak.
İngiltere-Hırvatistan maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Karşılaşma saat 22.45’te başlayacak. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler, maçı A2 ekranlarından izleyebilecek.
- - Tarih: 12 Kasım 2026 Perşembe
- - Saat: 22.45
- - Stat: Wembley Stadı, Londra
- - Canlı yayın: A2
Önceki karşılaşmayı İngiltere 7-0 kazandı
İki takım arasında Rijeka’da oynanan önceki karşılaşma, İngiltere’nin 7-0’lık galibiyetiyle tamamlanmıştı.
İngiltere, Wembley’de de kazanarak gruptaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Hırvatistan ise deplasmandan puanla ayrılmak için sahaya çıkacak.
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