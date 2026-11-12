AÖF sınavları ne zaman? AÖF Güz Dönemi ara sınavı hangi gün? 2026-2027Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimi

MTV 2027'de ne kadar olacak? Motor hacimlerine göre veri hesaplaması nasıl yapılır? 2027 MTV ücretleri, E-Devlet MTV sorgulama ve ödeme sayfası

2027 MTV ne kadar olacak, 1.3 ve 1.6 motorlu otomobil sahipleri ne kadar vergi ödeyecek? Yüzde 27,83 artış uygulanması halinde mevcut yıllık vergisi 5.750 TL olan otomobillerde tutar yaklaşık 7.350 TL’ye ulaşırken, motor hacmi, araç yaşı ve taşıt değerine göre değişen tahmini hesaplamalar ile kesin tutarların belirlenmesine ilişkin ayrıntılar haberimizde.