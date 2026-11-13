ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı 2026! ÖGG 123. dönem sınav sonuçları 2026 açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? egm.gov.tr

13/11/2026, Cuma09:57
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
42

Bildirimler

MİT ve Emniyet'ten FETÖ operasyonu: 6 şüpheli gözaltında13 Kasım 2026 09:35 CumaSON DAKİKA
Iğdır Valisi Taşolar, sahneye çıkarak Mustafa Ceceli konserini yarıda kesti13 Kasım 2026 09:15 CumaSON DAKİKA
İşgal devleti İsrail, Nasır Hastanesi’ne düzenlediği bombardımanda 6 sivili acımasızca öldürdü13 Kasım 2026 09:00 CumaSON DAKİKA
Sarıgül soruşturmasında flaş gelişme: 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi13 Kasım 2026 08:31 CumaSON DAKİKA
Milli Savunma Bakanlığı, Malatya'daki helikopter kaza kırımında şehadete eren askerlerin isimlerini açıkladı12 Kasım 2026 23:04 PerşembeSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Milli Savunma Bakanlığı, Malatya'daki helikopter kaza kırımında şehadete eren askerlerin isimlerini açıkladıAK Parti Sözcüsü Çelik’ten Malatya’daki şehitler için başsağlığı mesajı: Kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz; mekanları cennet olsunMalatya Büyükşehir Belediye Başkanı Er: Helikopter kazasında dört askerimiz şehit olduCumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, hayallerini hedeflere, hedeflerini gerçeklere dönüştürmede usta bir ülkedirCumhurbaşkanı Erdoğan: 50, 100 sene önce yapılan yanlışlar şimdi tek tek karşımıza çıkıyor. Eğer bugün biz de aynı hataları tekrarlar, ekolojiyi ekonomiye feda edersek bunun bedelini evlatlarımız ödeyecektir

ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı 2026! ÖGG 123. dönem sınav sonuçları 2026 açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? egm.gov.tr

08:05, 13/11/2026, CumaG: Güncelleme: 08:05, 13/11/2026, Cuma
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavına katılan adayların gözü sonuç açıklamasına çevrildi. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından 24 Ekim 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilen 123. Temel Eğitim ve 98. Yenileme Eğitimi sınavının ardından soru ve cevaplar da yayımlandı. Sınavda yer alan 100 çoktan seçmeli soruyu yanıtlayan adaylar, kendi puanlarını hesaplamaya başladı. Sonuçların açıklanacağı tarihi bekleyen özel güvenlik görevlisi adayları, EGM tarafından yapılacak duyuruları yakından takip ediyor. Sınav sonucunu öğrenmek isteyenler, sorgulama ekranının ne zaman erişime açılacağını araştırıyor. Peki, 123. dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Adaylar sonuçlarını nereden ve nasıl görüntüleyebilecek? İşte 2026 ÖGG sonuç tarihi ve sorgulama ekranına ilişkin ayrıntılar...

ÖGG sınavına katılan binlerce aday için sonuç bekleyişi devam ediyor. 24 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen 123. Özel Güvenlik Görevlisi Temel Eğitim ve 98. Yenileme Eğitimi sınavında adaylar, 100 soruluk testte başarılı olabilmek için ter döktü. Sınavın tamamlanmasının ardından soru ve cevapların yayımlanması, adayların kendi puanlarını hesaplamasına imkân tanıdı. Şimdi ise resmi sonuçların hangi tarihte açıklanacağı merak ediliyor. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın yapacağı duyuruyu bekleyen adaylar, sonuçlarını hangi internet adresinden öğrenebileceklerini de araştırıyor. Peki, 2026 ÖGG sınav sonuçları ne zaman belli olacak? Adaylar puanlarını T.C. kimlik numarasıyla nasıl görüntüleyecek? İşte sorgulama sürecine ilişkin merak edilenler...


ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

EGM tarafından paylaşılan sınav kılavuzunda ÖGG soru kitapçıkları yayınlanma tarihi de yer aldı. Buna göre Özel Güvenlik Sınav soruları ve cevapları 27 Ekim 2026 Salı günü erişime açıldı. 



123. DÖNEM ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

123. Dönem ÖGG sonuç tarihi de belli oldu. Buna göre sınav sonuçları 13 Kasım tarihinde açıklanacak. Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan edilecek.

Adaylar sınav sonuçlarını TC kimlik numaraları ile sorgulayabilecek.

123. DÖNEM SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ


ÖGG SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru soruldu. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacak. Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu yer aldı. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacak.

Başlıklar :ÖGGögg sınav sonuçlarıegm
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı 2026! ÖGG 123. dönem sınav sonuçları 2026 açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? egm.gov.tr

ÖGG sınavına katılan binlerce aday için sonuç bekleyişi devam ediyor. 24 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen 123. Özel Güvenlik Görevlisi Temel Eğitim ve 98. Yenileme Eğitimi sınavında adaylar, 100 soruluk testte başarılı olabilmek için ter döktü. Sınavın tamamlanmasının ardından soru ve cevapların yayımlanması, adayların kendi puanlarını hesaplamasına imkân tanıdı. Şimdi ise resmi sonuçların hangi tarihte açıklanacağı merak ediliyor. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın yapacağı duyuruyu bekleyen adaylar, sonuçlarını hangi internet adresinden öğrenebileceklerini de araştırıyor. Peki, 2026 ÖGG sınav sonuçları ne zaman belli olacak? Adaylar puanlarını T.C. kimlik numarasıyla nasıl görüntüleyecek? İşte sorgulama sürecine ilişkin merak edilenler...


ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

EGM tarafından paylaşılan sınav kılavuzunda ÖGG soru kitapçıkları yayınlanma tarihi de yer aldı. Buna göre Özel Güvenlik Sınav soruları ve cevapları 27 Ekim 2026 Salı günü erişime açıldı. 



123. DÖNEM ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

123. Dönem ÖGG sonuç tarihi de belli oldu. Buna göre sınav sonuçları 13 Kasım tarihinde açıklanacak. Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan edilecek.

Adaylar sınav sonuçlarını TC kimlik numaraları ile sorgulayabilecek.

123. DÖNEM SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ


ÖGG SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru soruldu. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacak. Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu yer aldı. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacak.

1/4
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet