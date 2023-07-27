Vatandaşlık maaşı geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Türkiye’de, Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi’ni uygulayacağız. Geçici Koruyucu Aile Programı’nı hayata geçireceğiz” dedi. Göktaş, 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Göktaş, ‘Aile bazlı vatandaşlık maaşı’ uygulamasını başlatacaklarını söyledi. Bakan Göktaş, “Ev hanımlarının emekliğine destek sağlayacağız” dedi.
AİLE BANKASI ÇALIŞILIYOR
Göktaş özetle şunları söyledi: “Aile ve Gençlik Bankası konusunda ise biliyorsunuz bunun pek çok paydaşları var. Biz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak kendi payımıza düşen boyutunu enine boyuna çalışıyoruz. İnşallah bu projeyi sonuçlandırarak hayata geçirmeyi ve gençlerimize verdiğimiz bu umut dolu projeyi hayata geçirmek istiyoruz. Kadına şiddetle mücadelede ‘sıfır tolerans’ ilkesi ile çok yönlü ve bütüncül bir yaklaşım benimsiyoruz. 6284 sayılı Kanun’un değişmesi ve kaldırılması tabi ki söz konusu değil. Bu kanun olduğu gibi kalmalı.”
KADINLARA İŞ KURMA KOLAYLIĞI
Hanelerin belirli bir gelir düzeyini garanti altına alan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi’ni hayata geçireceklerini de ifade eden Göktaş, şöyle devam etti: “Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı uygulamasını başlatacağız. Aile Koruma Kalkanı Programı’yla ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacağız.
KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAŞMA ORANI YÜZDE 100 OLACAK
Kadınların toplumsal hayattaki ve karar alma mekanizmalarındaki etkinliğini artıracağız. Örgün eğitim kademelerinin tamamında kız çocuklarının net okullaşma oranı ile kadınlarda okuryazarlık oranını yüzde 100 seviyesine ulaştıracağız.”
Süresiz nafaka kabul edilemez
Bakan Göktaş, süresiz nafaka uygulamasının kabul edilemez olduğunu ve bu konu hakkında da adım atılacağını ifade etti. Süresiz nafakanın adil bir durum olmadığı belirten Göktaş, “Adalet Bakanımızla görüştüğümüzde bunu konuyu ele aldık. Hakim ve savcıların özel ders olarak bunu adalet akademisinde ele alabilirler” dedi.
Geçici Koruyucu Aile Programı
Göktaş, erken yaşta ve zorla evliliklerin erken tespitine yönelik sistemler geliştireceklerini ve kamuoyunun konuyla ilgili farkındalığını artıracaklarını söyledi. Göktaş, şunları kaydetti: “Türkiye’de, Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi’ni uygulayacağız. Geçici Koruyucu Aile Programı’nı hayata geçireceğiz.