Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimler öncesi AK Parti seçim beyannamesini açıklamıştı. AK Parti’nin seçim vaatleri arasında evlenecek gençlerin yüzünü güldürecek faizsiz evlilik kredisi yer almıştı. Seçimlerin ardandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faizsiz kredi açıklamasının detaylarının yanında kredi başvuruların ne zaman başlayacağını sorgulanıyor. Peki faizsiz evlilik kredi seçeneğinden nasıl faydalanılır? Tüm detaylar haberimizde.

Faizsiz evlilik kredisi nedir, geri ödeme şartları neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şu sözlerle açıklamada bulundu: "Yeni gerçekleşecek olan evlilikleri teşvik etmek amacı ile , Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftler çin iki yılı geri ödeme şartı olmaksızın 48 ay vade ile 150.000 TL faizsiz evlilik kredisi verme çalışmaları içerisindeyiz. Bunun yanında Aile ve Gençlik Bankası faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenmektedir.”

Faizsiz evlilik kredisi ne kadar, kaç TL?

Yeni evlenecek olan çiftler için faizsiz ve 24 ay ödeme şartı olmadan 48 ay vade ile 150.000 TL devlet desteği sağlanacaktır. Aile ve Gençlik Bankası tarafından gerçekleştirilecektir.

Faizsiz evlilik kredisi şartları neler, yaş sınırı var mı?

Yeni evlenecek çiftlere devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları, vade sayısı ve tarihleri ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı.

150 bin TL evlilik kredisi geri ödeme ve taksitleri nasıl olacak?

150 bin TL evlilik desteği toplamda 72 aya yayılan bir ödeme planıyla gerçekleşecek. 48 ayda belirtilen ana para olarak ödenecek. İlk 24 ay yani iki yıl herhangi bir taksit ödemesi yapılmayacak.

Faizsiz evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?