AB: Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketinde anlaşma sağlayamadık

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda dış müdahale, manipülasyon ve etki operasyonlarını görüştüklerini aktaran Kallas, "Günümüz savaşları artık sadece tanklar ve dronlarla yürütülmüyor, yalanlar ve algoritmalarla da yürütülüyor. Yabancı bilgi manipülasyonu ve müdahalesi, demokrasilerimizin kalbine yönelik bir silah niteliğinde" dedi.

Kallas, Rusya'nın bu yönde ciddi harcama yaptığını, Çin'in de bilgi operasyonlarının daha sofistike ve sinsi hale geldiğini ifade etti.

"Bilgi savaşını kaybetmeyi göze alamayız" diyen Kallas, hızlı uyarılar ve değerlendirmelerden, çevrimiçi ortamda rakiplere karşı daha sert karşı hamleler yapılması gerektiğini kaydetti.

Ukrayna

Kallas, Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketi konusunda anlaşmaya varamadıklarını bildirdi.

AB Yüksek Temsilcisi, "Bu bir geri adım ve bugün vermek istemediğimiz bir mesajdı, ancak çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

Barışın önündeki engelin Ukrayna değil, Rusya olduğunu yineleyen Kallas, "Baskıyı Ukrayna’nın toprak teslim etmesine yöneltmek yerine, adil ve kalıcı barış için Rusya’nın ne yapması gerektiğine odaklanmalıyız." vurgusunu yaptı.

Kallas, Rusya'nın, sınırları tanıması, sabotajları sona erdirmesi, savaş tazminatlarını ödemesi ve kaçırılan Ukraynalı çocukların geri verilmesi gibi talepleri yerine getirmesi gerektiğinin altını çizerek, bunların asgari temel koşullar olduğunu söyledi.

AB Yüksek Temsilcisi, "Moskova'yla konuşmadan önce neyi konuşmak istediğimizi netleştirmeliyiz. Rusya'nın maksimalist taleplerine minimalist bir yanıt verilemez" dedi.

Aynı zamanda AB'deki Rus Büyükelçiliğinin azami personel sayısını 40 kişiyle sınırlamaya karar verdiklerini belirten Kallas, diplomatik yetkinin kötüye kullanılmasına müsamaha göstermeyeceklerini söyledi.

Kallas, AB Komisyonu'yla birlikte, yüz binlerce eski Rus askerinin Şengen bölgesine girişini engellemek için de çalıştıklarını belirterek, "Savaş suçlularının ve sabotajcıların sokaklarımızda dolaşmasını istemiyoruz" diye konuştu.

Yaptırım paketinin Macaristan'ın vetosu nedeniyle kabul edilmemesine ilişkin konuşan Kallas, "Macaristan halkı, ihtiyaç içindeki Ukrayna halkına yardım etmeyi gerçekten desteklerdi. Bu yüzden, bunun seçimlerde size herhangi bir avantaj sağlayacağına inanmak çok zor geliyor" ifadelerini kullandı.

Kallas, Rusya-Ukrayna arasında olası barış anlaşması kapsamında AB'nin talep edeceği tavizlerin ne olması gerektiğine ilişkin belgeyi üye ülkelere ilettiğini belirtti.







