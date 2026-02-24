AB: Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketinde anlaşma sağlayamadık

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketinde anlaşma sağlayamadıklarını bildirdi. Kallas, modern savaşların yalnızca sahada değil, algoritmalar üzerinden de yürütüldüğünü belirterek, "Bilgi savaşını kaybetmeyi göze alamayız" dedi.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.
Kallas, Rusya'nın bu yönde ciddi harcama yaptığını, Çin'in de bilgi operasyonlarının daha sofistike ve sinsi hale geldiğini ifade etti.
Ukrayna
Kallas, Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketi konusunda anlaşmaya varamadıklarını bildirdi.
AB Yüksek Temsilcisi, "Bu bir geri adım ve bugün vermek istemediğimiz bir mesajdı, ancak çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.
Barışın önündeki engelin Ukrayna değil, Rusya olduğunu yineleyen Kallas, "Baskıyı Ukrayna’nın toprak teslim etmesine yöneltmek yerine, adil ve kalıcı barış için Rusya’nın ne yapması gerektiğine odaklanmalıyız." vurgusunu yaptı.
Kallas, Rusya'nın, sınırları tanıması, sabotajları sona erdirmesi, savaş tazminatlarını ödemesi ve kaçırılan Ukraynalı çocukların geri verilmesi gibi talepleri yerine getirmesi gerektiğinin altını çizerek, bunların asgari temel koşullar olduğunu söyledi.
Aynı zamanda AB'deki Rus Büyükelçiliğinin azami personel sayısını 40 kişiyle sınırlamaya karar verdiklerini belirten Kallas, diplomatik yetkinin kötüye kullanılmasına müsamaha göstermeyeceklerini söyledi.
Kallas, Rusya-Ukrayna arasında olası barış anlaşması kapsamında AB'nin talep edeceği tavizlerin ne olması gerektiğine ilişkin belgeyi üye ülkelere ilettiğini belirtti.