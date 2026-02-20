Diyarbakır’da okulda cıva paniği: 14 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesinde bulunan İnönü Ortaokulu'ndaki 7'nci sınıfta meydana geldi. İddiaya göre; bir öğrencinin dışarıdan sınıfa getirdiği cıva yere döküldü. Bir süre sonra bazı öğrencilerde baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri oluştu. Öğretmenlerin ihbarıyla okula sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sınıf tedbir amaçlı boşaltılırken, 14 öğrenci ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.