Bursa'da gıda zehirlenme şüphesiyle 20 işçi hastaneye kaldırıldı

3/02/2026, Salı
DHA
İnegöl Devlet Hastanesi
Bursa'da fabrikada akşam yemeği yiyen işçiler mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri yaşadı. Hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında akşam yemeğinden sonra rahatsızlanan 20 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 20.00 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde üzerinde faaliyette bulunan tekstil fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada akşam yemeğinde pilav yiyen işçiler, yaklaşık iki saat sonra mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri yaşamaya başladı. Rahatsızlanan işçiler, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ve ticari taksilerle İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yemekten numune alarak analiz yapılmak üzere laboratuvara gönderdi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




