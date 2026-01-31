Yeni Şafak
Aynı aileden 3 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi

14:4731/01/2026, Cumartesi
G: 31/01/2026, Cumartesi
DHA
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman’ın Gercüş ilçesinde, ısınmak için yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 3 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Olay, Pınarbaşı Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. Aynı aileden Ramazan B. (34), Delale B. (74) ve Emine B. (25), ısınmak için yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aile, ilk müdahalelerinin ardından Gercüş Devlet Hastanesi’ne, buradan da Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.



#Batman
#Gercüş
#zehirlenme
