Aynı aileden 3 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi

Olay, Pınarbaşı Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. Aynı aileden Ramazan B. (34), Delale B. (74) ve Emine B. (25), ısınmak için yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aile, ilk müdahalelerinin ardından Gercüş Devlet Hastanesi’ne, buradan da Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.