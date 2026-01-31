Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şırnak
Şırnak’ta Iraklı turistleri taşıyan araç devrildi: 2 ölü 6 yaralı

Şırnak’ta Iraklı turistleri taşıyan araç devrildi: 2 ölü 6 yaralı

14:2431/01/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Şırnak
Şırnak

Şırnak’ın İdil ilçesinde yağmur nedeni ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında Irak uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İdil-Cizre D-400 kara yolu Yolaçan köyü mevkiinde 06 MD 4875 plakalı Wolkswagen transporter marka kamyonet, sürücüsünün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta bulunan Irak uyruklu 8 kişiden Nabel Oahab Jasem Jasem (50) ve Ahmed Mohammed Shareef Saeed Al-Hayo’nun (60) hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar Shareef Mustafa Husseın Chachan (61), Rıhab waleed Ahmed Al-Taweel (51), Shareef Thaaer Mohamed Sharef Al-Hayo (39), Safwan Salah Mohammed Mohammed (58), Mohsın Mohammed Shareef Saeed Al-Hayo (53) ve Khalıd Mohammed Shareef Saeed Al-Hayo (55) ise İdil, Cizre ve Silopi Devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.




#Şırnak
#Irak
#turist
#ölü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Gaziantep TOKİ Kura Çekim Tarihi Ne Zaman? TOKİ 13 Bin 890 Kura Çekilişi Gaziantep Tarihi Belli Oldu Mu, Açıklandı Mı?