Yasak U dönüşü faciaya neden oldu: 10 araç birbirine girdi

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu’nda 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ortalığı savaş alanına çevirdi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Kaza, dün sabah 08:30 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep-Şanlıurfa istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, yasak olmasına rağmen otoyolda ‘U’ dönüşü yapmaya çalışan İbrahim Acen Baba (60) idaresindeki TIR, dönüş yapamayınca yolun ortasında kaldı.

YOĞUN SİS VE YAĞIŞ

Yolun ortasında kalan araçtan inen Baba, yoğun sis ve yağışın hâkim olduğu otoyolda diğer araçları uyarmaya çalıştı. Bu sırada otoyoldan gelen araçlardan biri TIR sürücüsüne çarparken daha sonrasında ise kazaya 10 araç daha karıştı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Zincirleme kazanın ardından yoldan geçen sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin kontrollerinde TIR sürücüsü İbrahim Acen Baba ile diğer otomobilde bulunan Ali İhsan Akdağ’ın (56) hayatını kaybettiği belirlendi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Kazada yaralanan 11 kişi ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep ve Nizip’teki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hayatını kaybedenlerin cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

OTOYOL KAPANDI

Bu arada, kaza nedeniyle ulaşıma kapanan otoyolda ekiplerce yaklaşık 3 saatlik çalışma yürütüldü. Temizliğin ardından otoyolun Şanlıurfa yönü yeniden kullanıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.







