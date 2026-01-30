Yeni Şafak
Tokat'ta kamyon ile motosiklet çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti

18:4030/01/2026, Cuma
AA
Özdemir'in cesedi otopsi yapılmak üzere Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tokat’ın Niksar ilçesinde Kireç Köprü mevkisinde kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Muhammed İkbal Özdemir hayatını kaybetti.

Tokat'ın Niksar ilçesinde kamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

İlçenin Kireç Köprü mevkisinde M.D yönetimindeki 60 RF 115 plakalı kamyon ile Muhammed İkbal Özdemir idaresindeki 60 AFN 581 motosiklet çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis sevk edildi. Ekipler, Özdemir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Özdemir'in cesedi otopsi yapılmak üzere Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


