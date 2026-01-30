Yeni Şafak
Batman’da kontrolden çıkan otomobil demir korkuluklara çarptı: Bir yaralı

00:1230/01/2026, Friday
IHA
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Batman Yeni Siirt Çevre Yolu’nda meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Batman’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Batman Yeni Siirt Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce yol kenarındaki demir korkuluklara, ardından aydınlatma direğine çarptı.

Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



