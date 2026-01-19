Yeni Şafak
Batman'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

19:0519/01/2026, Pazartesi
AA
Batman İl Jandarma Komutanlığı
Batman İl Jandarma Komutanlığı

Jandarma ekipleri, yasa dışı yollarla ülkeye sokulduğu değerlendirilen uzun namlu silahların bulunduğu eve operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, 2 uzun namlulu silah, 7 şarjör ve 97 fişek ele geçirilirken, şüpheli Ş.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Batman'ın Sason ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sason ilçesinde Ş.T'nin ikametinde yasa dışı yollarla ülkeye sokulduğu değerlendirilen uzun namlulu silahlar bulunduğu yönündeki istihbarat üzerine 16 Ocak'ta operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 2 uzun namlulu silah, 7 şarjör ve 97 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli Ş.T, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



#Batman
#Kaçak Silah
#Jandarma
