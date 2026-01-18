Dört kişiyi silahla yaralayan kafe müdürü tutuklandı

Olay, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir kafenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafenin mesul müdürü C.K. (36), bir barda çalıştıkları öğrenilen B.İ. (19), İ.K. (25), A.K. (25) ve S.Y.’yi (38) tabancayla vurarak bacaklarından yaraladı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.