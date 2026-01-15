Arsa ve tapu sahipleri dikkat: Sahte kimlikle 10 milyon TL'lik vurgun

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dün saat 19.30'da gelen dolandırıcılık ihbarı sonrası çalışma yürüttü. İncelemede; M.Ş.G.'nin, M.Ç. adına düzenlenmiş sahte kimlik kullandığı, kimlik üzerinden M.Ç. adına banka hesabı açtığı ve yine M.Ç.'ye ait bir arsayı N.U.'ya 10 milyon lira karşılığında sattığı öğrenildi.