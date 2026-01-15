Sahte MHRS oyunu: Randevu almak isteyen hastaları bu yöntemle dolandırıyorlar

Dolandırıcılar sınır tanımıyor. Sağlık Bakanlığı'nın randevu sistemi merkezi hekim randevu sisteminin (MHRS) benzerini kopyalayan dolandırıcılar, sahte hesaplarla "Cezanız var" diyerek doktor randevusu almak isteyen hastaların kredi kartlarını boşaltıyor.

NTV'nin haberine göre, Eski haber spikeri ve seslendirme sanatçısı Murat Atıl da bu yöntemle 11 bin lirasını kaybetti.





“AFRİKA'DAN BİR FİRMA GÖZÜKÜYOR”

Kredi kartından 11 bin lira çekilen Atıl, "MHRS diye o dalgınlıkla belki de fake siteye girdim" diyen Atıl, "258 dolar karşılığı 11 bin TL küsür para çektiler. Afrika'dan bir firma gözüküyor" dedi.

MHRS'de bir uyarı ekranı ile karşılaştığını belirten Atıl, "Uyarı ekranında 'Dört kez randevu alıp gitmediğiniz için cezaya girdiniz' uyarısı gördüm. Randevu alıp gitmemezlik etmedim ama 'Sistemde belki bir sıkıntı var, önemli değil' deyip bir an önce işimi halledeyim dedim.

Dolandırıcılar Murat Atıl'dan iki kez para çekmek istedi İkincisinde limit yetersiz olduğu için başarılı olamadılar.

Murat Atıl, suç duyurusunda bulundu ve Cimer'e şikayet yazısı yazdı.

DOKTOR RANDEVUSU ALIRKEN DİKKAT!