Evine 20 günde 400 sahte sipariş geldi: Bursa'da akılalmaz olay! Kâbus yakın çevreye sıçradı

Yakın arkadaşlarına musallat oldular

Son günlerde olayın yeni bir boyut kazandığını vurgulayan Yalçuva, "Şimdi konuştuğum yakın arkadaşlarımın da kapılarına sipariş göndermeye başladılar. Arkadaşlarım ‘Abi bizi bu numaradan arama ne olur’ diye bana konuşuyor. Bazen durum komikleşiyor ama arkadaşlarıma da musallat oldular. Ben gerekli yerlere müracaat ettim inanıyorum ki devletimiz bu sorunu çözecek" dedi.





Kızına şiddet uyguladığı yönünde ihbar edildi

Asılsız ihbarlar nedeniyle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü müfettişlerinin de evine geldiğini belirten Yalçuva, "Kızıma şiddet uyguladığım yönünde ihbar yapılmış. Müfettişler ve polis geldi, kızımı incelediler. Herhangi bir sorun olmayınca tutanak tutup gittiler. Bir süre bu baskıya dayanamayarak Gebze’de ailemin yanına gittim. Ancak ben yokken bile siparişler ve ihbarlar devam etti" şeklinde konuştu.



