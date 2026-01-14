Yeni Şafak
Evine 20 günde 400 sahte sipariş geldi: Bursa'da akılalmaz olay! Kâbus yakın çevreye sıçradı

13:0414/01/2026, Çarşamba
IHA
Bursa’da yaşayan Ersan Yalçuva’nın evine yönelik asılsız ihbar ve sahte yemek siparişleri kabusu büyüyerek devam ediyor. Son 20 günde adresine kapıda ödeme şartıyla yaklaşık 400 yemek siparişi, çok sayıda polis, ambulans, taksi ve farklı kişiler gönderilen 44 yaşındaki Yalçuva’nın ardından, şimdi de yakın arkadaşlarının evlerine sipariş gönderilmeye başlandı.

Bursa’da yaşayan Ersan Yalçuva'nın, sahte ihbar ve yemek siparişleriyle hayatı kabusa döndü.

Nilüfer ilçesinde 6 katlı bir binanın 3’üncü katında, kas hastası kızı Melis ve oğlu Eren (11) ile yaşayan Ersan Yalçuva’nın adresine, yaklaşık 20 gün önce siparişini vermediği yemekler gelmeye başladı. İlk etapta paketlerde farklı isimler yer aldığı için adres hatası olduğunu düşünen Yalçuva, siparişlerin kesilmemesi üzerine durumun kasıtlı olduğunu fark etti.

Bomba, silah kaçakçılığı, çocuğa şiddet...

Asılsız yemek siparişlerinin ardından bu kez asılsız ihbarlar yapılmaya başlandı. Kapısını açtığında kimi zaman polis, kimi zaman sağlık ekipleriyle karşılaştığını belirten Yalçuva, ihbarlar arasında bomba, silah kaçakçılığı ve çocuğa şiddet iddialarının da yer aldığını söyledi.

‘Hayatın boyunca seninle uğraşacağız’

Yaşadıklarını anlatan Yalçuva, "20 günde adresime 400 sipariş geldi. Sabah 11.00’de başlıyor, gece 03.00’e kadar sürüyor. Günde ortalama 20 kez kapımız çalınıyor. Uyuyamıyoruz. Fas numaralarından ve farklı hatlardan arayıp, bana ve engelli kızıma kadar ağır küfürler ettiler. ‘Hayatın boyunca seninle uğraşacağız’ dediler" diye konuştu.

Yakın arkadaşlarına musallat oldular

Son günlerde olayın yeni bir boyut kazandığını vurgulayan Yalçuva, "Şimdi konuştuğum yakın arkadaşlarımın da kapılarına sipariş göndermeye başladılar. Arkadaşlarım ‘Abi bizi bu numaradan arama ne olur’ diye bana konuşuyor. Bazen durum komikleşiyor ama arkadaşlarıma da musallat oldular. Ben gerekli yerlere müracaat ettim inanıyorum ki devletimiz bu sorunu çözecek" dedi.


Kızına şiddet uyguladığı yönünde ihbar edildi

Asılsız ihbarlar nedeniyle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü müfettişlerinin de evine geldiğini belirten Yalçuva, "Kızıma şiddet uyguladığım yönünde ihbar yapılmış. Müfettişler ve polis geldi, kızımı incelediler. Herhangi bir sorun olmayınca tutanak tutup gittiler. Bir süre bu baskıya dayanamayarak Gebze’de ailemin yanına gittim. Ancak ben yokken bile siparişler ve ihbarlar devam etti" şeklinde konuştu.


Yaşananların güvenlik kameralarına da yansıdığı öğrenilirken, apartman önünde yan yana sıralanan çok sayıda motokuryeyi cep telefonu kamerasıyla da kaydeden Yalçuva, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

#Bursa
#dolandırıcılık
#Ersan Yalçuva
