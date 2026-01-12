Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Samsun
Samsun’da halk otobüsü şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Samsun’da halk otobüsü şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

20:1712/01/2026, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Otobüs şoförü Hakan Özer
Otobüs şoförü Hakan Özer

Samsun'da halk otobüsünde seyahat sırasında erkek yolcu nedeniyle otobüs şoförü Hakan Özer, güzergah değiştirerek yolcuyu hastaneye yetiştirdi. Özer, "Bizler de bu bilinçle vatandaşlarımızın sağlığını, güvenliğini ve huzurunu her şeyin üzerinde tutarak görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Samsun’da halk otobüsü şoförü Hakan Özer, araçta rahatsızlanan erkek yolcuyu güzergah değiştirerek hastaneye yetiştirdi. O anlar, otobüsün kamerasına yansıdı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı halk otobüsünde seyahat sırasında bir erkek yolcu rahatsızlandı. Diğer yolcular, durumu otobüs şoförü Hakan Özer’e bildirdi. Özer, güzergah değiştirerek otobüsü özel bir hastanenin acil servisi önüne götürdü. Kapıları açan Özer, sağlık ekiplerinden sedye talep ederek hastanın güvenli şekilde acil servise teslim edilmesini sağladı. O anlar, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.


"Yolcularımızın can güvenliğinden de sorumluyuz"

Yolcunun durumunun ciddiyetini anlar anlamaz hiç vakit kaybetmeden gerekli inisiyatifi alarak otobüsü en yakın hastaneye yönlendiğini söyleyen Özer,
"Yolcumuzu güvenli bir şekilde sağlık ekiplerine teslim ettik. Bizler yalnızca vatandaşlarımızın bir noktadan diğerine ulaşmasını sağlamakla görevli değiliz. Aynı zamanda onların can güvenliğinden de sorumluyuz. Biliyoruz ki her gün bize emanet edilen yüzlerce, binlerce hayat var. Bizler de bu bilinçle vatandaşlarımızın sağlığını, güvenliğini ve huzurunu her şeyin üzerinde tutarak görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz”
dedi.



#Halk Otobüsü
#Yolcu
#Hastane
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul'da okullar tatil mi? 13 Ocak yarın İstanbul'da okul açık mı, ders var mı? Valilik açıklaması son durum