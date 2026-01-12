Samsun’da halk otobüsü şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Samsun'da halk otobüsünde seyahat sırasında erkek yolcu nedeniyle otobüs şoförü Hakan Özer, güzergah değiştirerek yolcuyu hastaneye yetiştirdi. Özer, "Bizler de bu bilinçle vatandaşlarımızın sağlığını, güvenliğini ve huzurunu her şeyin üzerinde tutarak görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı halk otobüsünde seyahat sırasında bir erkek yolcu rahatsızlandı. Diğer yolcular, durumu otobüs şoförü Hakan Özer’e bildirdi. Özer, güzergah değiştirerek otobüsü özel bir hastanenin acil servisi önüne götürdü. Kapıları açan Özer, sağlık ekiplerinden sedye talep ederek hastanın güvenli şekilde acil servise teslim edilmesini sağladı. O anlar, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.