Kartal'da korkutan kaza: İETT bankaya çarptı tüm yolcular yaralandı

08:4212/01/2026, Pazartesi
G: 12/01/2026, Pazartesi
AA
Altı kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Altı kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Kartal'da hareket halindeki İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak binaya girdi. Olay yerine UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kartal'da, İETT otobüsünün binaya çarpması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.


Kordonboyu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde seyreden A.Y. idaresindeki 34 HO 3180 plakalı İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle binaya çarptı.


Otobüste bulunan 6 yolcu yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Hasar alan İETT otobüsü çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.



