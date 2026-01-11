Yeni Şafak
Park halindeki otomobile çarptı: Araçta mahsur kaldı

Park halindeki otomobile çarptı: Araçta mahsur kaldı

11/01/2026, Pazar
G: 11/01/2026, Pazar
DHA
Foto:DHA
Foto:DHA

Karaman'da park halindeki başka bir otomobile çarpıp takla atan sürücü Fatma Kara (31), mahsur kaldığı araçtan itfaiye yardımıyla çıkarıldı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Zembilli Ali Efendi Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Fatma Kara yönetimindeki 70 EA 864 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp önce park halindeki bir otomobile çarptı, ardından takla attı. Yaralanan sürücü Kara, aracı içinde sıkışıp mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, yolu ulaşıma kapattı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Araç içinde sıkışan Kara, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süren müdahalesi sonucu çıkarıldı. Yaralı Kara, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazaya karışan otomobillerin kaldırılmasının ardından yolu yeniden ulaşıma açtı.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.







