Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aksaray
Aksaray'daki kazada ağır yaralılar var: Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı

Aksaray'daki kazada ağır yaralılar var: Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı

22:4710/01/2026, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Aksaray - Ihlara yolunda minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ikisi ağır altı kişi yaralandı.

Aksaray’da minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılardan otomobil sürücüsü Murat Demirbaş (51) ile 1 yaşındaki kızı Nevriye Betül Demirbaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Kalanlar Mahallesi Aksaray - Ihlara yolunda meydana geldi. Hüseyin Öz (21) yönetimimdeki 68 BC 193 minibüs, Murat Demirbaş kontrolündeki 68 AEP 980 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü ile yanındaki eşi Filiz Demirbaş (42) ve kızları Nevriye Betül Demirbaş, itfaiye erlerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan Murat Demirbaş, eşi Filiz ve kızları Nevriye Betül Demirbaş ile minibüs sürücüsü Hüseyin Öz, yanındaki Umut Tan (30), Hikmet Çavdar (20), ambulanslarla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Murat Demirbaş ile kızı Nevriye Betül'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



#Aksaray
#Kaza
#Minibüs
#Otomobil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Malatya kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? 500 bin konut Malatya kura çekimine katılacak isimler belli oldu mu?