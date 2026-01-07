Yeni Şafak
Evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

17:42 7/01/2026, Çarşamba
Aksaray’da 2 katlı müstakil evin üst katında çıkan yangında 4’ü çocuk, 5 kişi dumandan etkilendi.

Ereğlikapı Mahallesi 1401 Sokak’taki 2 katlı müstakil evin 2'nci katında Özbekistan uyruklu ailenin kaldığı dairede saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla alevler söndürüldü. Dumandan etkilenen 4’ü çocuk, 5 kişi ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.



