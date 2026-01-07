Esenyurt'ta işçi konteynerinde yangın çıktı

Yeni Şafak
16:027/01/2026, Çarşamba
DHA
Esenyurt’ta bulunan bir inşaat alanında yer alan işçilerin kaldığı büyük konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan konteyner havadan görüntülenirken, dumandan etkilenen işçilere sağlık ekipleri müdahale etti.

Orhangazi Mahallesi Atatürk Bulvarı 1648. Sokak'taki şantiye alanında bulunan yaklaşık 400 metrekare büyüklüğündeki 3 katlı işçi konteynerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Zaman zaman küçük patlamaların da yaşandığı ve yoğun dumanın etrafa yayıldığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında bir bölümünde çökme oluşan konteyner, kullanılamaz hale geldi.Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

Konteynerde kalan işçilerden Orhan Çoban, yangının öğle molasında oldukları sırada çıktığını belirterek, "Saatimiz dolmuş işe gidiyorduk. Üçüncü katta kalıyorum, alt koridora indiğimde bir kapıdan duman çıkıyordu. Elime bir tüp aldım, müdahale etmeye çalıştım ama yangın tüpü boştu, boş olduğu için müdahale edemedim." ifadelerini kullandı.

Sonrasında haber verdiği yetkililerin de müdahale ettiği yangının söndürülemediğini anlatan Çoban, yangının tedbirsizlik ve dikkatsizlik nedeniyle çıktığını iddia etti.

Can kaybı ve yaralanma yaşanmadığını ancak mağdur olduklarını dile getiren Çoban, "Mal kaybımız var, hepimiz mağduruz. Telefonlarımız, elbiselerimiz, kimliklerimiz, cüzdanlarımız hepsi içeride kaldı." dedi.

Çoban, yangının neden çıktığının henüz anlaşılamadığını ifade ederek, yangın sırasında doğal gazdan kaynaklı patlamaların da yaşandığını, itfaiye ekiplerinin ise olay yerine geç ulaşabildiklerini öne sürdü.

Konteynerde kalan işçilerden Eyüp Yavuz ise "Yangın yan koğuşumuzda elektrik kaçağından dolayı çıktı. Ufak bir kablodan başladı, yayıldı, yangın tüpleri boştu, dolu olsaydı kurtarırdık." iddiasında bulundu.


Yavuz, konteynerde 400-600 arasında işçinin kaldığını, yangının başlamasıyla herkesi dışarı çıkardıklarını anlattı.

