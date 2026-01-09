Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aksaray
Aksaray'da fırtına faciası: Uçan çatı can aldı

Aksaray'da fırtına faciası: Uçan çatı can aldı

00:359/01/2026, Cuma
DHA
Sonraki haber
65 yaşındaki kadının ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı.
65 yaşındaki kadının ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı.

Aksaray’ın Güzelyurt ilçesine bağlı Belisırma köyünde fırtına nedeniyle uçan çatının parçaları 65 yaşındaki Meral Tezel’in üzerine düştü. Ağır yaralanan Tezel, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Aksaray’da fırtına nedeniyle uçan çatının parçaları üzerine düşen Meral Tezel (65), hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.30 sıralarında Güzelyurt ilçesi Belisırma köyünde giriş katı restoran olan tek katlı binada meydana geldi. Yaz mevsiminde restoranı işleten 3 çocuk annesi Meral Tezel, kazlarını kümese kapatmak için bahçeye çıktı. Bu sırada fırtına nedeniyle uçan çatıdan savrulan parçaların üzerine düştüğü Meral Tezel, kanlar içinde yere yığıldı. Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ambulansla Güzelyurt Devlet Hastanesine kaldırılan Tezel, doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.



#Aksaray
#Fırtına
#Çatı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASKİ'den yeni su kesintisi duyurusu: Ankara'nın 8 ilçesinde su kesintisi yapılacak