Otomobilin çarptığı beş yaşındaki çocuk yaralandı

Otomobilin çarptığı beş yaşındaki çocuk yaralandı

Aksaray’da otomobilin çarptığı beş yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, Büyük Bölcek Mahallesi Büyük Bölcek Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğa eski sanayi istikametinden gelen 68 EZ 224 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk yola savruldu.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Yapılan müdahalenin ardından yaralı çocuk ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

Burada tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

