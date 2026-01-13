Yeni Şafak
Park halindeki araçlara çarpıp geçti: Zincirleme kazada bir yaralı

22:5913/01/2026, Salı
IHA
Batman'da seyir halindeki bir otomobil, yol kenarında park halinde bulunan araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle meydana gelen üç araçlık zincirleme trafik kazası sonucu bir kişi yaralandı.

Batman’da seyir halindeki bir otomobilin park halindeki araçlara çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Siirt Çevre Yolu üzerinde ilerleyen bir otomobil, yol kenarında park halinde bulunan araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada bir kişi yaralanırken, araçlarda maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle çevre yolunda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

#Batman
#Trafik Kazası
#Yeni Siirt Çevre Yolu
