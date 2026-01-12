Yeni Şafak
Batman'da iki otomobilin çarpıştığı feci kaza: Üç ölü üç yaralı

23:3512/01/2026, Pazartesi
IHA
Batman'da ölümlü kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Batman'da iki otomobil çarpışarak şarampole devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken meydana gelen trafik kazası sonucu üç kişi hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı.

Batman’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Balpınar Çevre Yolu’nda çarpışan 06 EVF 846 ve 34 PT 163 plakalı araçlar savrularak şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ahmet Kayra, Serhat Ataca ve Baran Demirhan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 3 kişi ise, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



