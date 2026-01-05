4 ilde 92 yerleşim yeri yolu kapandı: Ekipler seferber oldu

Elazığ İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle ilçelerden Maden'de 1 ve Karakoçan'da 2 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.