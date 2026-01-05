Yeni Şafak
4 ilde 92 yerleşim yeri yolu kapandı: Ekipler seferber oldu

16:425/01/2026, Pazartesi
AA
Elazığ, Şırnak, Batman ve Bingöl'de 92 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Elazığ, Şırnak, Batman ve Bingöl'de 92 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Elazığ, Şırnak, Batman ve Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle 92 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle ilçelerden Maden'de 1 ve Karakoçan'da 2 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Şırnak

Şırnak Belediyesi ekiplerince kent merkezinde başlatılan kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

Kar yağışı nedeniyle Beytüşşebap'ta 5 ve Uludere'de 1 yerleşim yerinin yolu kapandı.

İl Özel İdaresi ve karayolları ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Batman

Batman'da da kar yağışından 59 yerleşim yerinin yolu kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, Gercüş'te 4, Kozluk'ta 3 ve Sason'da 52 yerleşim yerinin yolunu kardan temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Bingöl

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 2, ilçelerden Adaklı'da 1, Genç'te 17, Solhan'da 2 ve Yayladere'de 2 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Kapanan yolların ulaşıma açılması için 110 personel ve 53 araçla çalışmalar yapılıyor.


