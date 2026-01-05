Yeni Şafak
Eriyen kar suları nedeniyle denizin rengi değişti

15:475/01/2026, Pazartesi
DHA
Amasra ve Kurucaşile ilçelerinde de denizin ırmak ile birleştiği bölgelerde de su çamur rengini aldı.
Bartın’da eriyen kar suları, Bartın Irmağı ile denize taşındı. Irmağın denize döküldüğü bölge, çamur rengini aldı.

Kentin yüksek kesimlerinde geçen hafta etkili olan kar yerini yağmura bıraktı. 3 gündür yağan yağmur ile karlar eridi. Eriyen kar suları, Bartın Irmağı'na aktı. Bartın Irmağı’nın döküldüğü bölümde deniz, çamur rengini aldı. Irmak ile denize taşınan atıklar da kıyı bölgelerde kirliliğe yol açtı. Amasra ve Kurucaşile ilçelerinde de denizin ırmak ile birleştiği bölgelerde de su çamur rengini aldı.



#Bartın
#kar suyu
#Bartın Irmağı
