Geriye sadece dişleri ve çenesi kalmış: Dev dalgalar ölü yunus balığının kalıntılarını sahile sürükledi

Geriye sadece dişleri ve çenesi kalmış: Dev dalgalar ölü yunus balığının kalıntılarını sahile sürükledi

00:5430/12/2025, Salı
Dalgaların arasında 3 yavru yunus balığı daha görüldüğü belirtildi.
Dalgaların arasında 3 yavru yunus balığı daha görüldüğü belirtildi.

Bartın'da dev dalgalar ölü bir yunus balığının kalıntılarını karaya sürükledi. Yunus balığının sahile vuran kısmında, dişleri ve çenesinin bulunduğu kafatası ile üzerindeki yağ tabası yer aldı.

Bartın’da dev dalgalarla birlikte ölü bir yunus balığının kalıntıları sahile vurdu.

Bartın’ın Amasra ilçesine bağlı Bozköy Sahili’nde dev dalgalar ölü bir yunus balığının kalıntılarını karaya sürükledi. Yunus balığının sahile vuran kısmında, dişleri ve çenesinin bulunduğu kafatası ile üzerindeki yağ tabası yer aldı. Yunus balığı kalıntılarını gören Şafak Duran isimli bir vatandaş, kalıntının yetişkin bir yunus balığına ait olabileceğini belirtti. Dalgaların arasında 3 yavru yunus balığı daha gördüğünü belirten Duran, bu mevsimde Karadeniz’de yunus balığı görmenin mümkün olmadığını hatırlatarak, 3 yavrunun da telef olmuş olabileceğini kaydetti. Şafak Duran, yunus balıklarının dev dalgalar nedeniyle yada önceden avlanma yöntemiyle telef edilmiş olabileceğini de sözlerine ekledi.



#Yunus
#Balık
#Bartın
