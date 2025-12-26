Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bartın
Yoğun önleme rağmen duruşmadan sonra birbirlerine girdiler

Yoğun önleme rağmen duruşmadan sonra birbirlerine girdiler

23:1826/12/2025, الجمعة
IHA
Sonraki haber
Polis ekipleri araya girerek, kavga büyümeden tarafları ayırdı.
Polis ekipleri araya girerek, kavga büyümeden tarafları ayırdı.

Bartın’da 7 ay önce 3 kişinin hayatını kaybettiği arazi kavgasına ilişkin davanın duruşması gergin geçti. Mahkeme çıkışında sanık ve maktul yakınları arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Adliye önünde yaşanan arbedeye polis ekipleri müdahale ederek tarafları ayırdı. Olayda kavga büyümeden önlendi.

Bartın’da 7 ay önce meydana gelen ve 3 kişinin öldüğü arazi kavgasıyla ilgili duruşmanın sonunda taraflar birbirine girdi. Polisin müdahalesiyle kavga büyümeden önlendi.

Bartın’ın Kozcağız beldesine bağlı Demirciler Mahallesi’nde, 17 Mayıs 2025 tarihinde meydana gelen olayda Mehmet D. (65), aralarında arazi paylaşımı nedeniyle husumet bulunan ve ihtilaflı arazideki yapılan duvarın yıkılmak istenmesi nedeniyle tartıştığı yeğeni Erhan Demirci, kız kardeşi Havva Demirci (50) ve eniştesi Abdullah Demirci’yi (55) av tüfeği ile vurarak öldürmüş, olayın ardından jandarma tarafından yakalanan Mehmet D. ve eşi Behice D. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Bartın 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ikinci duruşmada polis ekipleri yoğun güvenlik tedbirleri aldı. Adliye çıkışında birbirlerine laf atan sanık ve maktul yakınları arasında tartışma çıktı. Bir anda ortalığın karışması üzerine polis ekipleri araya girerek, kavga büyümeden tarafları ayırdı.



#Bartın
#Kavga
#Adliye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Şaban ayı ne zaman başlıyor 2026? Berat gecesi hangi gün? Fazileti ve ibadetleri