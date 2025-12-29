Yeni Şafak
Amasra'da dalga yüksekliği 8 metreye ulaştı: Tekneler limana demirledi

10:4429/12/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber

Bartın'ın Amasra ilçesinde, fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri limana çekildi, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait 2 lojistik destek gemisi limana demirledi. Küçük limanda dalga yüksekliği 8 metreye ulaştı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 'kuvvetli fırtına' uyarısının sonrasında kentte rüzgarın hızı 90 kilometreye ulaştı. Amasra Küçük Liman'da duvarlara çarpan dalgaların boyu yaklaşık 8 metreyi buldu. Karadeniz’de seyir halindeki balıkçı tekneleri büyük limana demirledi.


Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Filyos Vadi Projesi’nde görev yapan doğal gaz aramalarında görevli ‘Osman Bey’ ve ‘Hakan İlhan’ lojistik destek gemileri, Amasra Büyük Limanı'na çekildi.


Amasra Küçük Liman'da dalgalar limana kadar ilerledi. Dalgalar otoparktaki kaldırım taşlarının da yerinden sökülmesine sebep oldu. Polis ekipleri şerit çekip, liman bölgesini yaya geçişine kapattı.


Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri de teknelerin zarar görmemesi için önlem aldı. Karadeniz'de balıkçılık yapan tekneler, fırtına nedeniyle denize açılmayıp limana demirledi. Polis ekipleri de büyük liman mevkisinde devriye atarak vatandaşlara fırtına için uyarılarda bulundu. Boztepe ile Kaleiçi mahallelerini birbirine bağlayan Kemere Köprüsü mevkisinde de rüzgar etkili oldu.


Öte yandan Amasra Belediyesi, anons yapıp kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.  

