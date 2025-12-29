Amasra'da dalga yüksekliği 8 metreye ulaştı: Tekneler limana demirledi





Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri de teknelerin zarar görmemesi için önlem aldı. Karadeniz'de balıkçılık yapan tekneler, fırtına nedeniyle denize açılmayıp limana demirledi. Polis ekipleri de büyük liman mevkisinde devriye atarak vatandaşlara fırtına için uyarılarda bulundu. Boztepe ile Kaleiçi mahallelerini birbirine bağlayan Kemere Köprüsü mevkisinde de rüzgar etkili oldu.