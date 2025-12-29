Dalgaların devirdiği kuleyi 6 kişi zor sürükledi





Karadeniz’de oluşan ürkütücü dalgalar, Bozköy’deki plajın toprak altındaki su nakil hatlarına, cankurtaran kulesine, kabinlerine zarar verirken ahşap iskeleleri ise adeta yuttu. İşletme çalışanları ve vatandaşların yardımıyla plaj çevresinde onarım yapılarak, kule ve kabinler, dalgaların ulaşamadığı alanlara taşındı. Dalgaların devirdiği ahşap bir gözetleme kulesi ise 6 kişi tarafından güçlükle karaya sürüklendi.

Dalgaların zarar verdiği plajın işletmecisi Serdar Dereli, "Dev dalgalar büyük hasar verdi. Önümüzdeki yaz sezonu tüm bakım ve onarımları yeniden yapmak zorundayız. Yine çok şükür cana zarar gelmedi" diye konuştu.