Bartın’da motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Bartın Valiliği
Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle motosiklet, scooter ve bisikletlerin tedbiren cuma gününden pazar gününe kadar sokağa çıkması yasaklandı.
Bartın’da etkili olan kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 2 gün boyunca motosiklet ve elektrikli araçların trafiğe çıkışı yasaklandı.
Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada,
"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, ilimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 2 Ocak 2026 Cuma günü saat 08.00’den 4 Ocak 2026 Pazar günü saat 08.00’e kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter, elektrikli bisiklet, bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır"
denildi.
#Motosiklet
#Yasak
#Hava Durumu