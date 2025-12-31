Yeni Şafak
Olumsuz hava koşulları nedeniyle onlarca uçuş seferi iptal edildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle onlarca uçuş seferi iptal edildi

22:5931/12/2025, Çarşamba
AA
THY ve AJet bazı seferlerini iptal etti
THY ve AJet bazı seferlerini iptal etti

Türk Hava Yolları, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İptal edilen sefer sayısının THY'de 50, AJet'te ise 64 olduğu aktarıldı.

Türk Hava Yolları (THY), beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılacak 50, AJet ise 64 seferin iptal edildiğini duyurdu.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, X hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini belirtti.


Üstün paylaşımında,
"Ülkemizin doğu ve iç bölgelerinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 Ocak tarihli 50 uçuşumuz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Yolcularımız, uçuşlarının güncel durumunu ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri http://turkishairlines.com ve mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirler. Uçuş emniyeti her zaman önceliğimizdir. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür eder, yeni yılın sizlere sağlık ve huzur getirmesini temenni ederiz.
" ifadelerini kullandı.

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya da X hesabından
"Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde süren olumsuz hava şartları nedeniyle 1 Ocak'ta planlanan 64 seferimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimiz uçuşlarının güncel durumlarını, http://ajet.com ve mobil uygulamamızdan takip edebilir. Anlayışınızı bekler, mutlu yıllar dileriz."
açıklamasında bulundu.


