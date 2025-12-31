Hindistan’da hava kirliliği uçuşları engelledi: 148 iptal 150 rötar

Hindistan'ın Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'nde hava kirliliğinin yol açtığı sis, Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nda bugün de 148 uçuşun iptal edilmesine neden oldu.

Uçuşlarda aksaklıklar sürüyor

Hava kirliliğinin yol açtığı yoğun sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesinin neredeyse 50 metreye kadar düşmesi, hava trafiğinde aksaklıklara neden oldu.

Yetkililer, 148 uçuşun iptal edildiğini, 150'den fazla uçuşun ertelendiğini ve 2 uçuşun da diğer havalimanlarına yönlendirildiğini belirtti.

Hükümete bağlı Merkezi Kirlilik Kontrol Kurulu (CPCB) verileri, başkentte sabah saatlerinde ölçülen Ulusal Hava Kalitesi Endeksi'nin (AQI) 445 olduğunu gösterdi.

Yoğun sis nedeniyle ülkedeki demir yolu seferlerinde de aksamalar yaşandığı ifade edildi.

550'den fazla uçuş rötar yaptı

Hava kirliliği sebebiyle Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nda dün 550'den fazla uçuş rötar yapmış, olumsuz hava koşulları nedeniyle 118 uçuş iptal edilmişti.

Hava Kalitesi Endeksi ise 388 seviyesinde kaydedilmişti.

Başkent Yeni Delhi ve çevresindeki eyaletler, her kış egzoz gazları, odun, kömür ve anız yakımı ile rüzgar hızının düşük seyretmesi nedeniyle yoğun hava kirliliğiyle karşı karşıya kalıyor. Bu durum, bölgede çeşitli solunum yolu hastalıklarına yol açıyor.











