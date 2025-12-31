Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Hindistan’da hava kirliliği uçuşları engelledi: 148 iptal 150 rötar

Hindistan’da hava kirliliği uçuşları engelledi: 148 iptal 150 rötar

14:2331/12/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Hindistan
Hindistan

Hava kirliliğinin "şiddetli" seviyede seyretmeye devam ettiği Hindistan'ın Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'nde kirliliğin sebep olduğu sis havayolu ulaşımını felç etti. Sis nedeniyle 148 uçuş iptal edilirken 150 uçuşta rötar yaşandı.

Hindistan'ın Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'nde hava kirliliğinin yol açtığı sis, Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nda bugün de 148 uçuşun iptal edilmesine neden oldu.

Uçuşlarda aksaklıklar sürüyor

Hava kirliliğinin yol açtığı yoğun sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesinin neredeyse 50 metreye kadar düşmesi, hava trafiğinde aksaklıklara neden oldu.

Yetkililer, 148 uçuşun iptal edildiğini, 150'den fazla uçuşun ertelendiğini ve 2 uçuşun da diğer havalimanlarına yönlendirildiğini belirtti.

Hükümete bağlı Merkezi Kirlilik Kontrol Kurulu (CPCB) verileri, başkentte sabah saatlerinde ölçülen Ulusal Hava Kalitesi Endeksi'nin (AQI) 445 olduğunu gösterdi.

Yoğun sis nedeniyle ülkedeki demir yolu seferlerinde de aksamalar yaşandığı ifade edildi.

550'den fazla uçuş rötar yaptı

Hava kirliliği sebebiyle Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nda dün 550'den fazla uçuş rötar yapmış, olumsuz hava koşulları nedeniyle 118 uçuş iptal edilmişti.

Hava Kalitesi Endeksi ise 388 seviyesinde kaydedilmişti.

Başkent Yeni Delhi ve çevresindeki eyaletler, her kış egzoz gazları, odun, kömür ve anız yakımı ile rüzgar hızının düşük seyretmesi nedeniyle yoğun hava kirliliğiyle karşı karşıya kalıyor. Bu durum, bölgede çeşitli solunum yolu hastalıklarına yol açıyor.




#AQI
#CPCB
#uçuş
#Hindistan
#Yeni Delhi
#Gandhi Uluslararası Havalimanı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan bayramı ne zaman kutlanacak? 2026 bayram tatili kaç gün olacak?