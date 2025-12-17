Etiyopya ile Hindistan ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine yükseltildi

Yerel medyaya yansıyan haberlere göre, Ahmed ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi Addis Ababa’daki Ulusal Saray’da yapılan görüşmenin ardından ortak açıklamalarda bulundu.





Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Hindistan ile Etiyopya arasında alınan kararların tarihsel bağların geldiği noktayı yansıttığını söyledi.





Ahmed, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın egemenliğe saygı ve karşılıklı fayda temelinde şekillendiğini vurgulayarak "Etiyopya’nın kalkınma öncelikleri bu ortaklık çerçevesinde dikkate alındı. İki ülke arasındaki ilişkiler ticaret, diplomasi, eğitim ve kültür alanlarında binlerce yıla dayanan bir geçmişe sahip." ifadelerini kullandı.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed

İşbirliğinin eşitlik anlayışı üzerine kurulduğunu, Hindistan'ın Afrika’nın kendi önceliklerini esas alan bir yaklaşım benimsediğini dile getiren Ahmed, "Bu yaklaşım saygılı ve onurlu bir ortaklık anlayışını yansıtıyor." dedi.





Etiyopya ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Ahmed, ülkesinin geçen yıl yüzde 9,2 büyüme kaydettiğini, bu yıl için ise yüzde 10,3 büyüme beklendiğini aktardı.





Etiyopya'da doğrudan yabancı yatırımların arttığını belirten Etiyopya Başbakanı, "615’ten fazla Hint şirketinin Etiyopya’da faaliyet göstermesi, karşılıklı güvenin güçlü bir göstergesidir." diye konuştu.

Hindistan Başbakanı Modi

Addis Ababa'nın kıtasal ve küresel düzeyde oynadığı role dikkat çekildi

Hindistan Başbakanı Modi ise ikili ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmesinin işbirliğine yeni bir ivme kazandıracağını belirterek, Etiyopya ve Hindistan’ı barış, kalkınma ve insanlığın refahı için birlikte çalışan demokratik ortaklar olarak tanımladı.





Etiyopya’nın Afrika diplomasisinin önemli merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Modi, Afrika Birliği'nin 2023 yılında G20’ye kabul edilmesine Hindistan'ın verdiği desteği hatırlatarak Addis Ababa'nın kıtasal ve küresel düzeyde oynadığı role dikkati çekti.





Modi, ikili görüşmelerde ekonomi, inovasyon, teknoloji, savunma, kapasite geliştirme ve çok taraflı işbirliği başlıklarının ele alındığını belirterek "Hindistan, Etiyopyalı öğrenciler için sağlanan bursların sayısını iki katına çıkarma kararı aldı." diye konuştu.





Modi ayrıca, terörle mücadele konusunda Etiyopya'nın gösterdiği dayanışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İki lider, resmi karşılama töreninin ardından çeşitli anlaşmaların değişimine de başkanlık etti.





Bu kapsamda, Etiyopya Dışişleri Bakanlığında bir veri merkezi kurulmasına ilişkin mutabakat zaptı ile Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü operasyonlarına yönelik işbirliği anlaşmalarının imzalandığı bildirildi.







